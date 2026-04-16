Νέο Toyota Yaris Cross με μάσκα από... Corolla - Πότε έρχεται (pics)

Το Toyota Yaris Cross, το best-seller μοντέλο της μάρκας στην Ευρώπη, ανανεώνεται ουσιαστικά, αποκτώντας εντελώς νέο εμπρός σχεδιασμό που ενισχύει τον σύγχρονο SUV χαρακτήρα του, ενώ η έκδοση GR SPORT προσθέτει πιο σπορ αισθητική, πιο άμεσο και ακριβή χειρισμό και ξεχωριστές λεπτομέρειες που τονίζουν τη δυναμική του πλευρά.

Η Toyota προχωρά σε μια στοχευμένη αλλά ουσιαστική ανανέωση του Yaris Cross Hybrid, ενισχύοντας την εικόνα και το περιεχόμενό του χωρίς να πειράζει τη βασική συνταγή που το έκανε best seller στην Ευρώπη. Το compact SUV, που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της φίρμας στη Γαλλία, συνεχίζει να εκφράζει τον πυρήνα της οικογένειας Yaris: ευρηματικότητα στον σχεδιασμό, αποδοτικά συστήματα κίνησης και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ευρωπαϊκής καθημερινότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2021 μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί στο πιο δημοφιλές μοντέλο της Toyota στην Ευρώπη, καταγράφοντας το 2025 περίπου 200.000 πωλήσεις, ενώ αποτελεί και το κορυφαίο σε πωλήσεις B-SUV ανεξαρτήτως μάρκας. Η επιτυχία του στηρίζεται στον συνδυασμό compact διαστάσεων με πρακτικότητα, ευρυχωρία και την αποδοτικότητα της υβριδικής τεχνολογίας.

Η ανανέωση ακολουθεί τη φιλοσοφία του kaizen, της συνεχούς βελτίωσης, με τη μάρκα να παρεμβαίνει εκεί που έχει ουσία. Το πιο εμφανές σημείο είναι το εμπρός μέρος, όπου η νέα μάσκα με κυψελοειδές μοτίβο, βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, δημιουργεί μια πιο σύγχρονη και «δεμένη» εικόνα και θυμίζει το ανανεωμένο Corolla Cross. Το μαύρο κάτω τμήμα και οι έντονοι θόλοι διατηρούν τη στιβαρότητα ενός SUV, ενώ οι ανασχεδιασμένοι προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας ενισχύουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα. Στις ανώτερες εκδόσεις, οι ζάντες φτάνουν τις 17 ίντσες για τη μεσαία κατηγορία και τις 18 ίντσες για τις κορυφαίες εκδόσεις, δίνοντας πιο δυναμική παρουσία στο σύνολο.

Στην παλέτα προστίθενται δύο νέα χρώματα, το Precious Bronze, διαθέσιμο αποκλειστικά σε διχρωμία με μαύρη οροφή, και το Celestite Grey (1K3) που αντικαθιστά το Shimmering Silver, ενισχύοντας την επιλογή πιο σύγχρονων συνδυασμών.

Στο εσωτερικό, η εικόνα γίνεται πιο εκλεπτυσμένη, με λεπτομέρειες σε απόχρωση πλατίνας στις πόρτες και τον πίνακα οργάνων που δημιουργούν ένα ενιαίο και σύγχρονο περιβάλλον. Η έκδοση Style αποκτά πλέον το σπορ κάθισμα με βελτιωμένη πλευρική στήριξη, ενώ η Elegant φέρνει μερικώς δερμάτινη επένδυση και το νέο υλικό SakuraTouch®, το οποίο συνδυάζει φυτικής προέλευσης PVC, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή έως και 95% σε σχέση με το γνήσιο δέρμα.

Ο εξοπλισμός ενισχύεται ουσιαστικά από την έκδοση Style και πάνω, με ατμοσφαιρικό φωτισμό και ασύρματο φορτιστή, ενώ στην Elegant προστίθεται και ηλεκτρική πίσω πόρτα. Σε όλες τις εκδόσεις, οι εξωτερικοί καθρέπτες διαθέτουν αυτόματη αναδίπλωση, ενισχύοντας την καθημερινή ευκολία.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η έκδοση GR SPORT, που αντλεί έμπνευση από τη δραστηριότητα της TOYOTA GAZOO Racing. Με αποκλειστικό εμπρός προφυλακτήρα, ειδικά σχεδιασμένες ζάντες 18 ιντσών και πιο «δεμένη» ρύθμιση ανάρτησης, δίνει στο Yaris Cross πιο σπορ χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα τύπου suede με γκρι επένδυση και κόκκινες ραφές, τα λογότυπα GR και τα διακοσμητικά σε gunmetal silver ενισχύουν τη διαφορετική ταυτότητα. Η έκδοση διατίθεται αποκλειστικά με το σύστημα Hybrid 130 και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Το Hybrid 130 αποτελεί τη βασική επιλογή της νέας γκάμας, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε εμπρόσθια κίνηση και την έξυπνη τετρακίνηση AWD-i. Αποδίδει 130 ίππους (96 kW) και 185 Nm, επιταχύνει από 0-100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα, με κατανάλωση 4,4 έως 5,1 l/100 km και εκπομπές CO₂ 99-115 g/km. Το σύστημα Hybrid 115 παραμένει στις εκδόσεις Active και Active Plus, με 116 ίππους (85 kW), 141 Nm, κατανάλωση 4,4-4,7 l/100 km και εκπομπές 100-107 g/km.

Στην καθημερινότητα, το Yaris Cross συνεχίζει να δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, με πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα σε διάταξη 40:20:40 και ευέλικτη εκμετάλλευση χώρων. Οι βελτιώσεις στη μόνωση από θόρυβο και κραδασμούς, που εισήχθησαν το 2024, ενισχύουν την ποιότητα κύλισης, ενώ η πλατφόρμα GA-B με χαμηλό κέντρο βάρους και υψηλή ακαμψία διατηρεί την ευελιξία και την αίσθηση ελέγχου.

Στο κομμάτι της τεχνολογίας, το πακέτο Toyota T-Mate με τα συστήματα Toyota Safety Sense καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων απαιτήσεων ασφάλειας, με επιπλέον λειτουργίες όπως το Blind Spot Monitor και υποβοήθηση στάθμευσης στις ανώτερες εκδόσεις. Το σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect με πλοήγηση μέσω cloud, φωνητικό βοηθό και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto ολοκληρώνει την ψηφιακή εμπειρία.

Η ανανεωμένη γκάμα του Yaris Cross, στις εκδόσεις Active, Active Plus, Style, Elegant και GR SPORT, θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία αργότερα μέσα στη χρονιά. Η ουσία, πάντως, παραμένει ίδια: ένα compact SUV που δεν προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο, αλλά εξελίσσεται εκεί που πρέπει για να μείνει στην κορυφή.