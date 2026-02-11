Skoda Epiq: Το νέο city SUV που θέλει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πραγματικά προσιτή

Είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid και πατά στη νέα πλατφόρμα MEB+ με εμπροσθοκίνηση, χώρο αποσκευών 475 λίτρων και αυτονομία έως 430 χλμ. Είναι το Skoda Epiq.

Η Skoda ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Epiq: ένα city SUV/crossover που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει “entry-level” στην ηλεκτροκίνηση. Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: προσιτή προσέγγιση, σύγχρονος σχεδιασμός και τεχνολογία που μέχρι χθες έμοιαζε «προνόμιο» ακριβότερων κατηγοριών.

Βασισμένο στη νέα, εμπροσθοκίνητη πλατφόρμα MEB+, το Epiq αξιοποιεί τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις για να προσφέρει πρακτικό εσωτερικό και έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία, με χωρητικότητα 475 λίτρων. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική συνδυάζεται με χαμηλό βάρος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και αυτονομία έως 430 χλμ, ενώ η ταχεία φόρτιση DC έως 125 kW επιτρέπει επαναφόρτιση 10–80% σε περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση.

Σχεδιαστικά, το Epiq ανοίγει νέο κεφάλαιο: είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη γλώσσα Modern Solid. Ο SUV χαρακτήρας αποδίδεται με καθαρές γραμμές, δυναμικές επιφάνειες και νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ, που χτίζει αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Παράλληλα, ο σχεδιασμός υπηρετεί και τη λειτουργικότητα, με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική που συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και στην ενίσχυση της αυτονομίας. Στο εσωτερικό, η μινιμαλιστική αισθητική, τα βιώσιμα υλικά και οι λύσεις Simply Clever στοχεύουν στην καθημερινή πρακτικότητα και στην αίσθηση ποιότητας.

Σε επίπεδο τεχνολογίας και ασφάλειας, το Epiq «ανεβάζει την πίστα» για την κατηγορία. Εξοπλίζεται με Travel Assist 3.0, υποστηρίζοντας διαμήκη και εγκάρσια κίνηση σε όλο το φάσμα ταχυτήτων, με αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και online ενημέρωση δεδομένων. Για την πόλη, το πανοραμικό σύστημα καμερών Top View με 3D απεικόνιση διευκολύνει τους ελιγμούς, ενώ το Cross Assist 2.0 προσφέρει υποβοήθηση σε τυφλές διασταυρώσεις, προειδοποιώντας για οχήματα και ποδηλάτες. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα εξοπλισμού με έως εννέα αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου, ενισχύοντας ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας. Τα Epiq 35 και Epiq 40 αξιοποιούν τεχνολογία LFP για αυξημένη αντοχή και μακροχρόνια αξιοπιστία, ενώ η κορυφαία έκδοση Epiq 55 διαθέτει μπαταρία NMC υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας, με αυτονομία έως 430 km. Η πλατφόρμα MEB+ και η αεροδυναμική βελτιστοποίηση παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, στηρίζοντας τον πρακτικό και αποδοτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το νέο Skoda Epiq εντάσσεται στη στρατηγική της μάρκας για διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας έως το 2026 και τοποθετείται ως το πιο προσιτό σημείο εισόδου στην ηλεκτροκίνηση της Skoda, δίπλα στα Elroq και Enyaq. Με τιμολόγηση αντίστοιχη ενός θερμικού compact SUV, φιλοδοξεί να δώσει πραγματική ελευθερία επιλογής και να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσβάσιμη από ποτέ.