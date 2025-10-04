MENU
Moto GP Ινδονησίας: Στην pole ο Μάρκο Μπετσέκι με Aprilia

Ο Ιταλός Μάρκο Μπετσέκι  (Aprilia) θα ξεκινήσει από την pole position για τον αγώνα σπριντ (4/10)  και το Grand Prix της Κυριακής (5/10), αφού σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες στην πίστα Μανταλίκα στην Ινδονησία, με τον Ισπανό παγκόσμιο πρωταθλητή για το 2025-για 7η φορά-, Μαρκ Μαρκέθ (Ducati) να σημειώνει μόνο τον ένατο ταχύτερο χρόνο, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Μπετσέκι.

Ο άλλος οδηγός της Ducati, ο Ιταλός Φραντσέσκο Μπανιάια- δύο φορές πρωταθλητής MotoGP-, δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q2 και θα ξεκινήσει στην 16η θέση. 

Ο εκρηκτικός γύρος του Μπετσέκι, ενός λεπτού και 28,832 δευτερολέπτων, ήταν αρκετός για να τερματίσει άνετα μπροστά από το Ισπανικό δίδυμο Φερμίν Αλντεγκέρ (Ducati-Gresini Racing), και τον Ραούλ Φερνάντεθ (Aprilia-Trackhouse), οι οποίοι θα παραταχθούν δεύτερος και τρίτος, αντίστοιχα.

Ο Άλεξ Ρινς (Yamaha) και ο  Πέδρο Ακόστα (KTM) συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Να σημειωθεί επίσης  ένα σημαντικό ορόσημο για τον Αλντεγκέρ, τον 20χρονο πρωτοεμφανιζόμενο που εξασφάλισε την πρώτη του εκκίνηση στην πρώτη σειρά του MotoGP.

