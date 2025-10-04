Moto GP Ινδονησίας: Στην pole ο Μάρκο Μπετσέκι με Aprilia

Ο άλλος οδηγός της Ducati, ο Ιταλός Φραντσέσκο Μπανιάια- δύο φορές πρωταθλητής MotoGP-, δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q2 και θα ξεκινήσει στην 16η θέση.
Ο εκρηκτικός γύρος του Μπετσέκι, ενός λεπτού και 28,832 δευτερολέπτων, ήταν αρκετός για να τερματίσει άνετα μπροστά από το Ισπανικό δίδυμο Φερμίν Αλντεγκέρ (Ducati-Gresini Racing), και τον Ραούλ Φερνάντεθ (Aprilia-Trackhouse), οι οποίοι θα παραταχθούν δεύτερος και τρίτος, αντίστοιχα.
Ο Άλεξ Ρινς (Yamaha) και ο Πέδρο Ακόστα (KTM) συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.
Να σημειωθεί επίσης ένα σημαντικό ορόσημο για τον Αλντεγκέρ, τον 20χρονο πρωτοεμφανιζόμενο που εξασφάλισε την πρώτη του εκκίνηση στην πρώτη σειρά του MotoGP.