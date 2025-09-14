Ασυναγώνιστος και στο Μιζάνο ο Μαρκ Μάρκεθ (pic, vid)

Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse αναδείχθηκε ο μεγάλος θριαμβευτής του 16ου αγώνα του MotoGP στο Μιζάνο και έφτασε ακόμη πιο κοντά στον τίτλο.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πλησίασε ακόμη πιο κοντά στον τίτλο μετά τη μεγάλη του νίκη στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου, όπου διεξήχθη ο 16ος αγώνας του φετινού MotoGP.

Ο Ισπανός αναβάτης βγήκε νικητής μετά από 27 γύρους στο Μιζάνο, και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην μαθηματική κατάκτηση του τίτλου.

Inching closer and closer to glory 🙌@marcmarquez93 can clinch the title in Japan by outscoring @alexmarquez73 by 3 points at the end of the GP! 👀#ComebackLoading pic.twitter.com/Y5STdYPM2I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025

Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia τερμάτισε στην 2η θέση και πάλεψε μέχρι το τέλος για την πρωτιά, αλλά ο Μ. Μάρκεθ ήταν απροσπέλαστος για ακόμη έναν αγώνα και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Στην τρίτη θέση του βάθρου τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini.

Ο επόμενος αγώνας του φετινού MotoGP είναι στο Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα: