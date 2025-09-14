Ασυναγώνιστος και στο Μιζάνο ο Μαρκ Μάρκεθ (pic, vid)

Ο Μαρκ Μάρκεθ πλησίασε ακόμη πιο κοντά στον τίτλο μετά τη μεγάλη του νίκη στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου, όπου διεξήχθη ο 16ος αγώνας του φετινού MotoGP.
Ο Ισπανός αναβάτης βγήκε νικητής μετά από 27 γύρους στο Μιζάνο, και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην μαθηματική κατάκτηση του τίτλου.
Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia τερμάτισε στην 2η θέση και πάλεψε μέχρι το τέλος για την πρωτιά, αλλά ο Μ. Μάρκεθ ήταν απροσπέλαστος για ακόμη έναν αγώνα και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Στην τρίτη θέση του βάθρου τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini.
Ο επόμενος αγώνας του φετινού MotoGP είναι στο Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου.
Τα αποτελέσματα: