MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ασυναγώνιστος και στο Μιζάνο ο Μαρκ Μάρκεθ (pic, vid)

Auto - Moto
0
Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse αναδείχθηκε ο μεγάλος θριαμβευτής του 16ου αγώνα του MotoGP στο Μιζάνο και έφτασε ακόμη πιο κοντά στον τίτλο.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πλησίασε ακόμη πιο κοντά στον τίτλο μετά τη μεγάλη του νίκη στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου, όπου διεξήχθη ο 16ος αγώνας του φετινού MotoGP.

Ο Ισπανός αναβάτης βγήκε νικητής μετά από 27 γύρους στο Μιζάνο, και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην μαθηματική κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia τερμάτισε στην 2η θέση και πάλεψε μέχρι το τέλος για την πρωτιά, αλλά ο Μ. Μάρκεθ ήταν απροσπέλαστος για ακόμη έναν αγώνα και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Στην τρίτη θέση του βάθρου τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini.

Ο επόμενος αγώνας του φετινού MotoGP είναι στο Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα:

Ασυναγώνιστος και στο Μιζάνο ο Μαρκ Μάρκεθ (pic, vid)