Η F1 ανακοίνωσε και επίσημα αλλαγή στο αγωνιστικό ΣΚ από το 2023. Φέτος υπήρχαν τρία sprint race στο καλεντάρι σε Ίμολα, Αυστρία και Ιντερλάγκος, ωστόσο από τη νέα σεζόν τα sprint θα γίνουν έξι, με τις επιπλέον τρεις πίστες να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

BREAKING: F1 Sprint confirmed to feature at six race weekends from 2023 onwards#F1 pic.twitter.com/94N96qsjaw