Στέφανος – Απόστολος: Από το όνειρο της οικογενειακής αυτοκρατορίας στην πιο δύσκολη μάχη της καριέρας του

Η σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον πατέρα του, Απόστολο, έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο παγκόσμιο τένις.

Αυτό που κάποτε έμοιαζε με μια ιδανική ιστορία οικογενειακής στήριξης και συνεργασίας, εδώ και καιρό δείχνει να μετατρέπεται σε μια περίπλοκη και συχνά τεταμένη σχέση, με το πρόσφατο ξέσπασμα του Στέφανου στη Γενεύη να αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο μιας μακράς αλυσίδας εντάσεων.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο πιο ταλαντούχος τενίστας που έχει αναδείξει ποτέ η Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του στον κόσμο, έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπος όχι μόνο με αγωνιστικές δυσκολίες, αλλά και έντονες ψυχολογικές πιέσεις. Η τρομερή ένταση που εμφανίζεται συχνά ανάμεσα στον ίδιο και τον πατέρα του κατά τη διάρκεια των αγώνων μοιάζει πλέον να ξεφεύγει από τα όρια του συνηθισμένου, προκαλώντας προβληματισμό.

