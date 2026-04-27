Τσιτσιπάς: «Είμαι έτοιμος για την πρόκληση» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πετύχει τρεις διαδοχικές νίκες στη Μαδρίτη και είναι φανερό ότι ξαναβρίσκει σιγά-σιγά τη χαμένη του αυτοπεποίθηση.

«Ένιωθα καλά, ένιωθα ότι έβρισκα τα σημεία μου, τον μετακινούσα στο γήπεδο», είπε για την αναμέτρηση με τον Ντάνι Μέριδα στο Tennis Channel. «Οι επιστροφές μου ασκούσαν πίεση και μόλις βρήκα πραγματικά την αίσθησή μου, ένιωσα ότι μπορούσα να κάνω κάποια μαγικά πράγματα εκεί έξω».

Ο Στέφανος ρωτήθηκε και για την επιλογή του να επιστρέψει στην παλιά του ρακέτα (Wilson Blade v7). «Αυτή είναι εκείνη με την οποία πάντα ένιωθα καλύτερα, ειδικά σε αυτή την επιφάνεια. Αλλά, ξέρεις, η τεχνολογία συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Μερικές φορές απλώς νιώθω πιο άνετα με μια συγκεκριμένη έκδοση και αυτή είναι που προτιμώ. Αυτό που νιώθω λίγο διαφορετικό είναι η ευκαμψία. Υπάρχει πολλή ευκαμψία, που επιτρέπει καλύτερη αίσθηση, οπότε η αίσθηση βελτιώνεται. Νιώθω ότι το sweet spot είναι λίγο καλύτερο. Αυτά τα πράγματα μπορεί να ακούγονται μικρά, αλλά για έναν επαγγελματία τενίστα έχουν μεγάλη επίδραση στην αυτοπεποίθηση και στον τρόπο που προσεγγίζεις ορισμένα χτυπήματα. Είναι καλό να νιώθω έτσι. Όταν βρίσκω την αίσθησή μου, είμαι παίκτης που "τρέφεται" από αυτήν. Αν έχω καλή αίσθηση, μπορώ να κατευθύνω την μπάλα πολύ καλά στο γήπεδο και να χρησιμοποιώ τα drop shots μου, κάτι που έκανα αρκετά αποτελεσματικά σήμερα. Ένα ήταν πολύ οριακό, σχεδόν θα μπορούσα να το χάσω. Ήταν καλό να βλέπω το forehand μου να λειτουργεί τέλεια και ένα backhand down the line που χτύπησα σήμερα ένιωσα εξαιρετικά όταν το εκτέλεσα».

Σχολίασε, όμως, και τη νίκη-δήλωση κόντρα στον Σάσα Μπούμπλικ. «Έψαχνα αυτοπεποίθηση και αυτός ο αγώνας ήταν ένα πραγματικό τεστ. Είναι απρόβλεπτος παίκτης, μπορεί να κάνει τα πάντα, έχει πολύ καλή αίσθηση - μιλώντας πάλι για την αίσθηση, είναι από τους παίκτες με την καλύτερη. Έπρεπε να είμαι προσεκτικός. Ένιωθα ότι όταν μπήκα στο γήπεδο απέναντί του, έπρεπε να είμαι έτοιμος για κάθε πιθανό σενάριο ή κατάσταση. Δούλεψα πολύ στην ταχύτητά μου πριν τον αγώνα, ώστε να είμαι έτοιμος για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Εφάρμοσα το πλάνο μου αρκετά καλά και ένα στοιχείο που λειτούργησε πολύ ήταν το σερβίς μου. Το σερβίς μου ήταν άψογο, όπως και οι επιστροφές στο δεύτερο σερβίς του. Ένιωσα ότι κέρδισα πολλούς πόντους πάνω στο δεύτερο σερβίς του».

Στη συνέχεια ανέφερε τους τρόπους με τους οποίους κερδίζει αυτοπεποίθηση: «Η αυτοπεποίθηση τροφοδοτείται από τα ράλι και από τις νίκες που έχεις απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους. Τα ράλι βοηθούν να χτίζεται η αυτοπεποίθηση. Όταν κερδίζεις δύσκολα και μεγάλα ράλι, σου δίνει την αίσθηση ότι μπορείς να αμυνθείς, να επιτεθείς στα πιο εύκολα χτυπήματα και να τα εκμεταλλευτείς. Εκεί βρίσκω την αυτοπεποίθησή μου. Φυσικά, όταν σερβίρω καλά, αυτό βοηθά πολύ και ανοίγει όλο το παιχνίδι, κερδίζοντας πόντους πίσω από το σερβίς μου. Αλλά όταν όλα "κουμπώνουν" και μπορείς να βάζεις την μπάλα μέσα, να ξεκινάς ράλι και να τα κερδίζεις με προσπάθεια - γιατί δεν περιμένω τίποτα να έρθει εύκολα - τότε συνειδητοποιώ ότι το παιχνίδι μου χτίζεται συνεχώς. Είναι μια διαρκής εξέλιξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης».

Για την τωρινή κατάσταση στο tour είπε: «Οι παίκτες γίνονται καλύτεροι, αυτό είναι σίγουρο. Παίζω στο tour αρκετά χρόνια τώρα και νιώθω ότι το επίπεδο ανεβαίνει συνεχώς. Οι παίκτες γίνονται καλύτεροι, πιο γυμνασμένοι, πιο δυνατοί και πρέπει να συμβαδίζεις. Έχω αποκτήσει πολλή σοφία και εμπειρία μέσα από τα χρόνια μου στο tour. Έχω παίξει πολύ δύσκολους αγώνες που κατάφερα να κερδίσω, αλλά και κάποιες οδυνηρές ήττες. Έχω ζήσει τα πάνω και τα κάτω και αυτό με έχει κάνει πιο σκληρό άνθρωπο στο γήπεδο, χτίζει χαρακτήρα. Αυτές οι νίκες και οι ήττες σε διαμορφώνουν ως αθλητή. Είμαι ευγνώμων για όσα έχω πετύχει στο ATP tour. Το μόνο για το οποίο δεν είμαι ευγνώμων είναι ίσως ο τραυματισμός που με κράτησε έξω για αρκετό καιρό. Κατά τα άλλα, είμαι μαχητής. Θέλω να συνεχίσω να παλεύω κάθε μέρα και να αξιοποιώ στο έπακρο κάθε ευκαιρία».

Μίλησε, τέλος, για τον επόμενο αντίπαλό του στη Μαδρίτη, τον Κάσπερ Ρουντ. «Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Είναι από τους καλύτερους σε αυτή την επιφάνεια. Θεωρώ και τον εαυτό μου αρκετά καλό. Θέλω να βγω εκεί έξω και να δώσω το μέγιστο. Νιώθω ότι κι εκείνος είναι έτοιμος, και θέλω να είμαι κι εγώ. Υπάρχει χρόνος για προπόνηση, καλή αποκατάσταση και ύπνο πριν από έναν τέτοιο μεγάλο αγώνα, οπότε ελπίζω να μπω στο γήπεδο και να παίξω το δικό μου παιχνίδι με συγκέντρωση, πολλή αποφασιστικότητα και πλήρη ένταση».

Ο αγώνας με τον Ρουντ θα γίνει αύριο Τρίτη (28/4) περίπου στις 16.00 (Cosmote Sport 6).