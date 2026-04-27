Λάμπει στη Μαδρίτη ο Χόδαρ

Ο νέος... Ράφα της Ισπανίας, ο 19χρονος Χόδαρ, έχει αρχίσει να αφήνει το στίγμα του στο tour!

Mετά την πρώτη Top 10 νίκη του επί του Άλεξ Ντε Μινόρ στη Μαδρίτη, ο νεαρός τενίστας (Νο.42) πήρα τη μάχη των teenagers κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα (Νο.31) με 7-6(4), 4-6, 6-1 και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε φάση «16» τουρνουά Masters.

Με την πορεία του στην γενέτειρά του, ο Χόδαρ θα πλησιάσει το Top 30 του κόσμου, παρότι πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόταν στο Νο.687! Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Βιτ Κοπσίβα, που είδε τον Αρτούρ Ριντερκνές να εγκαταλείπει την αναμέτρησή τους στο 6-3, 3-6.

Στον τέταρτο γύρο, βέβαια, προκρίθηκε και ο ασταμάτητος Γιάνικ Σίνερ, που άφησε εκτός τον Έλμερ Μόλερ με 6-2, 6-3 και έχει πλέον 24 διαδοχικές νίκες σε Masters. Θα παίξει τώρα με τον Καμ Νόρι, που απέκλεισε με 7-5, 7-6(5) τον Τιάγκο Τιράντε.

Τα άλλα ζευγάρια από το πάνω μέρος του ταμπλό είναι Ετσεβάρι-Φις και Λεχέτσκα-Μουζέτι, ενώ σήμερα θα συμπληρωθεί η φάση των «16».

Θέση διεκδικεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αναμετρηθεί περίπου στις 14.00 (Cosmote Sport 6) με τον Ντάνι Μέριδα από την Ισπανία.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, διεξάγεται σήμερα ολόκληρη η φάση των «16» με τον αγώνα Σαμπαλένκα-Οσάκα να ξεχωρίζει.

Manolo Santana Stadium (12.00)

[20] Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – [12] Κάσπερ Ρουντ

[1] Αρίνα Σαμπαλένκα – [14] Ναόμι Οσάκα

(όχι πριν τις 17.00)

[13] Λίντα Νόσκοβα – [3] Κόκο Γκοφ

(όχι πριν τις 21.00)

Τερένς Ατμάν – [2] Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Έλενα Ριμπάκινα – Αναστάσια Ποταπόβα

Arantxa Sanchez Stadium (12.00)

[11] Μπελίντα Μπέντσιτς – [30] Χέιλι Μπάπτιστ

Στέφανος Τσιτσιπάς – [Q] Ντανιέλ Μέριδα

[7] Ντανίλ Μεντβέντεφ – [Q] Νίκολα Μπούντκοφ Κιέρ

[26] Μάρτα Κόστιουκ – Κάθριν Μακνάλι (20:00 GR)

[13] Καρέν Χατσάνοφ – [23] Γιάκουμπ Μένσικ

Stadium 3 (12.00)

[31] Αν Λι – [24] Λέιλα Φερνάντες

Σολάνα Σιέρα – Καρολίνα Πλίσκοβα (14:00 GR)

[9] Μίρα Αντρέεβα – Άνα Μπόνταρ (16:00 GR)

Αλεξάντερ Μπλοκς – [3] Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ

[Q] Ντανιέλ Βαγιέχο – [10] Φλάβιο Κομπόλι

Court 4 (16.00)

[16] Φρανσίσκο Σερούντολο – [18] Λουτσιάνο Νταρντέρι