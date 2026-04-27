Λάμπει στη Μαδρίτη ο Χόδαρ

Mετά την πρώτη Top 10 νίκη του επί του Άλεξ Ντε Μινόρ στη Μαδρίτη, ο νεαρός τενίστας (Νο.42) πήρα τη μάχη των teenagers κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα (Νο.31) με 7-6(4), 4-6, 6-1 και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε φάση «16» τουρνουά Masters.
Με την πορεία του στην γενέτειρά του, ο Χόδαρ θα πλησιάσει το Top 30 του κόσμου, παρότι πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόταν στο Νο.687! Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Βιτ Κοπσίβα, που είδε τον Αρτούρ Ριντερκνές να εγκαταλείπει την αναμέτρησή τους στο 6-3, 3-6.
Στον τέταρτο γύρο, βέβαια, προκρίθηκε και ο ασταμάτητος Γιάνικ Σίνερ, που άφησε εκτός τον Έλμερ Μόλερ με 6-2, 6-3 και έχει πλέον 24 διαδοχικές νίκες σε Masters. Θα παίξει τώρα με τον Καμ Νόρι, που απέκλεισε με 7-5, 7-6(5) τον Τιάγκο Τιράντε.
Τα άλλα ζευγάρια από το πάνω μέρος του ταμπλό είναι Ετσεβάρι-Φις και Λεχέτσκα-Μουζέτι, ενώ σήμερα θα συμπληρωθεί η φάση των «16».
Θέση διεκδικεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αναμετρηθεί περίπου στις 14.00 (Cosmote Sport 6) με τον Ντάνι Μέριδα από την Ισπανία.
Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, διεξάγεται σήμερα ολόκληρη η φάση των «16» με τον αγώνα Σαμπαλένκα-Οσάκα να ξεχωρίζει.
Manolo Santana Stadium (12.00)
[20] Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – [12] Κάσπερ Ρουντ
[1] Αρίνα Σαμπαλένκα – [14] Ναόμι Οσάκα
(όχι πριν τις 17.00)
[13] Λίντα Νόσκοβα – [3] Κόκο Γκοφ
(όχι πριν τις 21.00)
Τερένς Ατμάν – [2] Αλεξάντερ Ζβέρεφ
Έλενα Ριμπάκινα – Αναστάσια Ποταπόβα
Arantxa Sanchez Stadium (12.00)
[11] Μπελίντα Μπέντσιτς – [30] Χέιλι Μπάπτιστ
Στέφανος Τσιτσιπάς – [Q] Ντανιέλ Μέριδα
[7] Ντανίλ Μεντβέντεφ – [Q] Νίκολα Μπούντκοφ Κιέρ
[26] Μάρτα Κόστιουκ – Κάθριν Μακνάλι (20:00 GR)
[13] Καρέν Χατσάνοφ – [23] Γιάκουμπ Μένσικ
Stadium 3 (12.00)
[31] Αν Λι – [24] Λέιλα Φερνάντες
Σολάνα Σιέρα – Καρολίνα Πλίσκοβα (14:00 GR)
[9] Μίρα Αντρέεβα – Άνα Μπόνταρ (16:00 GR)
Αλεξάντερ Μπλοκς – [3] Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ
[Q] Ντανιέλ Βαγιέχο – [10] Φλάβιο Κομπόλι
Court 4 (16.00)
[16] Φρανσίσκο Σερούντολο – [18] Λουτσιάνο Νταρντέρι