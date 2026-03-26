Επιβλητικά στον τελικό η Γκοφ (vid)

Εκπληκτική η νεαρή Αμερικανίδα (Νο.4), συνέτριψε με 6-1, 6-1 την 29χρονη Τσέχα (Νο.14) σε 90 λεπτά και πάει για τον τέταρτο τίτλο της σε τουρνουά WTA 1000. Είναι, μάλιστα, η νεαρότερη τενίστρια μετά τη Σερένα Γουίλιαμς το 2003 που θα διεκδικήσει το τρόπαιο στο Μαϊάμι.
Η αντίπαλός της στον έκτο της τελικό της σε 1000άρι θα είναι η νικήτρια του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα.
Mε τη νίκη της επί της Μούχοβα, πάντως, η Κόκο έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδό της στο Νο.3 του κόσμου, από το οποίο θα εκτοπιστεί η απογοητευτική τον τελευταίο καιρό Ίγκα Σβιόντεκ.
FINAL SECURED 🔐@CocoGauff | #MiamiOpen pic.twitter.com/4t9nj4dEmn— wta (@WTA) March 26, 2026