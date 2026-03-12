Με επιβλητικό τρόπο στα προημιτελικά του Indian Wells η Σβιόντεκ

H Ίγκα Σβιόντεκ απώλεσε μόλις 2 games από την Καρολίνα Μούχοβα και πήρε με πολύ επιβλητικό τρόπο την πρόκριση για τα προημιτελικά του Indian Wells.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε την αναμέτρησή της με την Μούχοβα η Πολωνή, η οποία τη συνέτριψε με 6-2, 6-0 σε 77 λεπτά.

Ήταν η 5η νίκη της Σβιόντεκ επί της Μούχοβα, σε 6 αναμετρήσεις.

Έκανε ένα τρομερό return ματς η Σβιόντεκ, η οποία έκανε 5 διαδοχικά break και κέρδισε 10 συνεχόμενα games μετά το 2-2 του 1ου σετ. Παράλληλα και στο σερβίς της ήταν άψογη, αφού δεν επέτρεψε κανένα break point στη Μούχοβα.

Θα είναι για 5η διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Indian Wells η Σβιόντεκ, η οποία θα αντιμετωπίσει μια εκ των Κατερίνα Σινιάκοβα και Ελίνα Σβιτόλινα.