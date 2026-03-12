Με επιβλητικό τρόπο στα προημιτελικά του Indian Wells η Σβιόντεκ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε την αναμέτρησή της με την Μούχοβα η Πολωνή, η οποία τη συνέτριψε με 6-2, 6-0 σε 77 λεπτά.
Ήταν η 5η νίκη της Σβιόντεκ επί της Μούχοβα, σε 6 αναμετρήσεις.
Έκανε ένα τρομερό return ματς η Σβιόντεκ, η οποία έκανε 5 διαδοχικά break και κέρδισε 10 συνεχόμενα games μετά το 2-2 του 1ου σετ. Παράλληλα και στο σερβίς της ήταν άψογη, αφού δεν επέτρεψε κανένα break point στη Μούχοβα.
Θα είναι για 5η διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Indian Wells η Σβιόντεκ, η οποία θα αντιμετωπίσει μια εκ των Κατερίνα Σινιάκοβα και Ελίνα Σβιτόλινα.