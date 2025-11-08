Τζόκοβιτς: «Σημαίνει πολλά για εμένα ο τίτλος»

Αν και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κερδίσει συνολικά 101 τίτλους, φαίνεται ότι αυτός της Αθήνας είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

«Ναι, έλεγα όλη την εβδομάδα πως είχα μεγάλο κίνητρο να παίξω στην Ελλάδα, μια χώρα που πάντα κρατούσα κοντά στην καρδιά μου, ειδικά τους τελευταίους μήνες», είπε στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό του Hellenic Championship ο 38χρονος Σέρβος.. Από την πρώτη μέρα ο κόσμος ήταν εξαιρετικά ευγενικός, φιλικός και υποστηρικτικός. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος. Ήθελα πραγματικά να αποδώσω καλά για τον ελληνικό κόσμο, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Άφησα και την τελευταία σταγόνα ενέργειας στο court, ελπίζω ο κόσμος να το είδε αυτό. Το να κερδίσω αυτόν τον τίτλο σημαίνει πάρα πολλά για μένα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση».

Για την ενέργεια του κόσμου σχολίασε: «Ο Μουζέτι έπαιζε καλύτερα από μένα για ένα σετ και κάτι και προσπαθούσα απλώς να μείνω μέσα στο ματς. Είχα ανάγκη από αυτή την ενέργεια, από τη στήριξη του κοινού, να με ανεβάσουν ψυχολογικά. Και κάθε φορά που τους το ζητούσα, ανταποκρίνονταν, μου έδιναν ό,τι χρειαζόμουν για να συνεχίσω. Είμαι πολύ ευγνώμων. Νομίζω όλη η εβδομάδα έμοιαζε με σενάριο ταινίας: ο τρόπος που εξελίχθηκαν όλα, ο τελικός με το Νο.1 εναντίον του Νο.2 και οι δύο σε εξαιρετικό επίπεδο. Ήταν το τέλειο φινάλε για το τουρνουά».

Ο τενίστας από το Βελιγράδι ήταν πολύ χαρούμενος που όλη η οικογένειά του βρισκόταν στο Telekom Center. «Το tour είναι συχνά μοναχικό και είναι σπάνιο να έχεις κοντά σου όλη την οικογένεια και τους πιο κοντινούς ανθρώπους. Προσπάθησα να το εκμεταλλευτώ όσο καλύτερα μπορούσα και νομίζω τα κατάφερα. Ελπίζω να τους έδωσα ικανοποίηση βλέποντας τους αγώνες, ειδικά σήμερα. Μερικοί απ’ αυτούς σχεδόν έπαθαν καρδιακό επεισόδιο, ένας απ’ αυτούς, ο πατέρας μου, μάλλον το έπαθε στ’ αλήθεια! Δεν βλέπει συχνά ζωντανά τα παιχνίδια μου πια, γιατί δεν αντέχει την ένταση. Σήμερα σίγουρα δεν τον βοήθησα σε αυτό! Τον είδα μετά τον αγώνα και φαινόταν σαν να είχε παίξει εκείνος. Όταν έχεις την οικογένεια μαζί σου, νιώθεις πως παίζουν κι αυτοί μαζί σου. Ξέρω πού κάθεται ο καθένας. Και φυσικά αυτό μου έδωσε έξτρα έμπνευση να παίξω το καλύτερο τένις μου και να κερδίσω μπροστά τους. Γι’ αυτό ο τίτλος αυτός είναι τόσο ξεχωριστός για μένα, επειδή ήταν όλοι εκεί.

Για την απόδοση του Μουζέτι, ειδικά στο πρώτο σε, ανέφερε: «Υυπήρχε εκνευρισμός, αλλά και θαυμασμός ταυτόχρονα. Έπαιζε εξαιρετικά, ειδικά στο πρώτο σετ. Αναρωτιόμουν τι έκανα λάθος, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν έκανα πολλά. Απλώς έπαιζε σε απίστευτο επίπεδο. Όπως είπα και στην τελετή απονομής, πιστεύω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δουλεύει σκληρά και φαίνεται η πρόοδος στο παιχνίδι του. Πάντα είχε ταλέντο και τεχνική, αλλά τώρα παίζει πιο επιθετικά, μένει κοντά στη γραμμή, ρισκάρει περισσότερο και το σερβίς του είναι πολύ αποδοτικό. Του το είπα και στο φιλέ: παρότι είναι απογοητευμένος τώρα, έχει πολλά μπροστά του. Είναι νέος και έχει το παιχνίδι για να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς μας. Όπως είπε η Μπίλι Τζιν Κινγκ, «η πίεση είναι προνόμιο». Φυσικά, υπάρχουν πολύ σοβαρότερες πιέσεις στη ζωή απ’ ό,τι σε ένα ματς τένις, πρέπει να είμαστε ταπεινοί γι’ αυτό. Αλλά μέσα στο παιχνίδι, όλα μπορούν να αλλάξουν σε μία στιγμή, σε ένα χτύπημα. Σήμερα ήμουν δύο φορές μπροστά με μπρέικ και σέρβιρα για τη νίκη, αλλά εκείνος επέστρεψε. Έτσι είναι το τένις, πανέμορφο, αλλά και απογοητευτικό καμιά φορά. Είμαι περήφανος για το πώς διαχειρίστηκα την απογοήτευση, ειδικά στο τρίτο σετ: με αυτοσυγκέντρωση, με "reset" κάθε φορά. Είναι δύσκολο, όμως σήμερα δούλεψε».

Πώς θα γιορτάσει απόψε; «Δεν ξέρω, μπορεί να φάμε αργά απόψε. Θα δούμε με τα παιδιά και την ώρα που θα κοιμηθούν. Αλλά είναι μια ξεχωριστή νίκη γιατί ήταν ένας πολύ απαιτητικός αγώνας, μεγάλη μάχη. Θέλω να συγχαρώ τον Λορέντζο για την εξαιρετική του απόδοση σήμερα και όλη την εβδομάδα. Παίξαμε στήθος με στήθος και νομίζω πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τελικός, ούτε για το κοινό ούτε για το τουρνουά. Είμαι πολύ χαρούμενος που το στάδιο ήταν σχεδόν γεμάτο και ο κόσμος μπόρεσε να παρακολουθήσει τόσο υψηλό επίπεδο τένις. Αυτή τη στιγμή είμαι εξαντλημένος, αλλά φυσικά ευτυχισμένος που κέρδισα έναν τόσο συναρπαστικό αγώνα».