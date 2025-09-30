Δεν παίζεται ο Αλκαράθ, τίτλος και στο Τόκιο! (vids)

Ο ασταμάτητος Κάρλος Αλκαράθ νίκησε στα δύο σετ τον Τέιλορ Φριτζ στον τελικό του Japan Open (ATP 500) και κατέκτησε τον 24ο τίτλο της καριέρας του.

Νο.1... με τα όλα του ο 22χρονος Ισπανός, επικράτησε του 27χρονου Αμερικανού (Νο.5) με 6-4, 6-4 και φεύγει με το τρόπαιο από την Ιαπωνία μόλις στην πρώτη του παρουσία στη διοργάνωση.

Ο Καρλίτος έχει τώρα 67 νίκες τη φετινή σεζόν και οκτώ τίτλους, μετρώντας τρεις σερί κατακτήσεις σε Σινσινάτι, Νέα Υόρκη και Τόκιο. Αυτός, μάλιστα, ήταν ο ένατος σερί τελικός του και δέκατος για τη φετινή σεζόν!

Το πρώτο σετ ήταν αρκετά κλειστό, με τον Αλκαράθ να πετυχαίνει το πολυπόθητο μπρέικ στο 4-4 και στη συνέχεια να σερβίρει με επιτυχία για το 1-0. Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, «έσπασε» από το ξεκίνημα τον Φριτζ, που αντιμετώπισε και πρόβλημα στο αριστερό πόδι, και βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-2.

Αν και ο νικητής του 2022 έκανε μια μίνι αντεπίθεση και μείωσε σε 5-4, ο Αλκαράθ δεν έχασε άλλη φορά το σερβίς του και έφτασε στην κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου. Στο τελευταίο, κρίσιμο γκέιμ έβγαλε τρία σπουδαία drop shots!

Αναμφισβήτητα ο Κάρλος είναι σε... δαιμονιώδη φόρμα και ο μόνος που ίσως θα μπορούσε να τον σταματήσει αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάνικ Σίνερ, που αγωνίζεται (με επιτυχία) αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο...

Ο επόμενος σταθμός και για τους δύο παίκτες είναι η Σανγκάη, όπου διεξάγεται από αύριο το προτελευταίο Masters της φετινής σεζόν.