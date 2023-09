Στους «4» ο απίθανος Σέλτον - Δεύτερος major ημιτελικός για Μούχοβα (vids)

Ο 20χρονος Αμερικανός (Νο.47) λύγισε τον 25χρονο συμπατριώτη του (Νο.10) με 6-2, 3-6, 7-6(7), 6-2 και έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη πρόκληση: θα μονομαχήσει για μια θέση στον τελικό με τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς, που κυνηγάει τον 24ο Grand Slam τίτλο του.

Ο νεαρός τενίστας, που μετά τα προημιτελικά του Australian Open δεν είχε πετύχει δύο σερί νίκες σε τουρνουά της ATP, έσωσε ένα σετ πόιντ του Τιάφοου στο καθοριστικό τάι μπρέικ του τρίτου σετ και με επιβλητική εμφάνιση στο τέταρτο έκλεισε τον αγώνα σε 3 ώρες και 7 λεπτά.

Είναι η πρώτη φορά που περνάει σε ημιτελικά major και είναι ο νεαρότερος Αμερικανός που κλείνει θέση στους «4» του US Open μετά τον Μάικλ Τσανγκ το 1992.

Θα είναι και η πρώτη φορά που θα αναμετρηθεί με τον Νόλε και το βέβαιο είναι ότι θα έχει όλο το Arthur Ashe στο πλευρό του!

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα αποψινά ματς Μετντβέντεφ-Ρούμπλεφ και Αλκαράθ-Ζβέρεφ.

Στις γυναίκες, η Καρολίνα Μούχοβα υπέταξε την Σοράνα Κιρστέα με 6-0, 6-3 και έχει μεγάλο ραντεβού με την Κόκο Γκοφ στον δεύτερο Grand Slam ημιτελικό της.

Με την πορεία της στη Νέα Υόρκη η 26χρονη Τσέχα ρίχνει τη Μαρία Σάκκαρη στο Νο.9 του κόσμου, αλλά το θετικό είναι ότι η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα πέσει στο Νο.10 μόνο αν μία εκ των Τσινγουέν Ζενγκ, Μάντισον Κις κατακτήσει τον τίτλο.

Ο άλλος ημιτελικός των γυναικών θα βγει από τις σημερινές αναμετρήσεις Ζενγκ-Σαμπαλένκα και Βοντρούσοβα-Κις.

