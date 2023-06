Νικήτρια η Ναβρατίλοβα: «Αντίο καρκίνε, και ναι καρκίνε γ…»

Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα έγραψε ιστορία στο γυναικείο τένις, αλλά τη μεγαλύτερη νίκη της την πέτυχε εκτός κορτ. Η θρυλική τενίστρια από την Τσεχία πάλεψε και νίκησε τον καρκίκο.

Στις αρχές Ιανουαρίου, είχε ανακοινώσει πως διαγνώστηκε με καρκίνο στον λαιμό και το στήθος. Τότε, είχε πει πως αυτό το διπλό πλήγμα είναι βαρύ αλλά πως μπορεί να διορθωθεί και πως θα παλέψει με ό,τι έχει. Και τα κατάφερε.

Σχεδόν έξι μήνες μετά, αφού ακολούθησε θεραπείες, η κορυφαία Τσέχα τενίστρια ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στο Twitter πως είναι πλέον «καθαρή».

«Μετά από μία μέρα γεμάτη εξετάσεις στο Sloan Kettering, είμαι καθαρή! Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς, νοσοκόμους και μάγους των θεραπειών proton και ραδιενέργειας κτλ. Τι ανακούφιση. Αντίο καρκίνε, και ναι καρκίνε γ…», ανέφερε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ναβρατίλοβα πάλεψε με τον καρκίνο, καθώς το 2010 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, τον οποίο είχε νικήσει.

After a day full of tests at Sloan Kettering, I got the all clear! Thank you to all the doctors, nurses, proton and radiation magicians etc- what a relief:)#byebyecancer :) and yes, #fuckcancer !!!