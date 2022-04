Το Instagram θέλει να δώσει μεγαλύτερη αξία στα hashtags - Τι αλλάζει στο δημοφιλές μέσο

Το Instagram δοκιμάζει τρόπους για να δώσει μεγαλύτερη αξία στα hashtags, προσαρμόζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κορυφαίες αναρτήσεις κατατάσσονται στις σελίδες hashtag. Έτσι πλέον, πιο πρόσφατο και επίκαιρο περιεχόμενο θα εμφανίζεται στην ενότητα που επιμελείται τα κορυφαία hashtags.

Προηγουμένως, το πρόσφατο περιεχόμενο διαχωριζόταν σε δική του καρτέλα. Αυτό σήμαινε ότι η ενότητα «Κορυφαία» θα μπορούσε να περιλαμβάνει περιεχόμενο που είχε δημοσιευτεί πριν από εβδομάδες ή μήνες. Το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης καταργεί την καρτέλα «Πρόσφατα», καθώς οι χρήστες μπορούν πλέον να βρίσκουν νεότερο περιεχόμενο στην καρτέλα «Κορυφαία». Η καρτέλα «Reels» θα παραμείνει αμετάβλητη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του searchenginejournal.com, η εταιρεία ελπίζει ότι αυτές οι αλλαγές θα κάνουν τα hashtags πιο σημαντικά για τους χρήστες, κάτι που πιθανώς καθορίζεται από μια μετρήσιμη αύξηση στα επίπεδα εμπλοκής (το λεγόμενο engagement στη γλώσσα των social media).

Mελέτες δείχνουν ότι τα hashtags του Instagram δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εμπλοκή των χρηστών. Η αλλαγή του τρόπου κατάταξης των κορυφαίων αναρτήσεων θα οδηγήσει άραγε περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με το περιεχόμενο; Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι σελίδες hashtag:

Σε μια ανακοίνωση της ομάδας επικοινωνίας του Instagram, η εταιρεία εξηγεί τι αλλάζει και γιατί:

«Δοκιμάζουμε μερικά νέα πράγματα για να κάνουμε τα hashtags όσο το δυνατόν πιο πολύτιμα για τους ανθρώπους. Πριν από λίγες εβδομάδες, παρουσιάσαμε τους Προορισμούς που βοηθούν τους ανθρώπους να συνδέσουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από κοινωνικούς σκοπούς και τώρα, θα δοκιμάσουμε κάτι νέο.

Για μια μικρή ομάδα, δοκιμάζουμε πιο πρόσφατο και επίκαιρο περιεχόμενο στις καρτέλες "Top" και "Reels" στα hashtags και καταργούμε την καρτέλα "Recent". Θέλουμε να δούμε αν αυτό βοηθάει τους ανθρώπους να συνδεθούν με πιο ενδιαφέρον και σχετικό περιεχόμενο στα hashtags, ενώ παράλληλα τους κρατάει σε ό,τι είναι επίκαιρο».

Το Instagram μοιράζεται ένα παράδειγμα για το πώς μοιάζουν οι νέες σελίδες hashtag.

Όπως φαίνεται, μοιάζουν ακριβώς οι ίδιες χωρίς την καρτέλα «Πρόσφατα». Οι σελίδες hashtag έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να βρίσκουν δημοφιλές περιεχόμενο που είναι επίσης επίκαιρο. Με τον παλιό σχεδιασμό μπορούσατε να δείτε ποιοτικό περιεχόμενο που μπορεί να είναι ή να μην είναι ξεπερασμένο, ή πρόσφατο περιεχόμενο που μπορεί να είναι ή να μην είναι ποιοτικό. Τώρα θα βρίσκετε πρόσφατο, ποιοτικό περιεχόμενο κατά την αναζήτηση ενός hashtag. Ο χρόνος θα δείξει αν αυτή η δοκιμή θα έχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί το Instagram.

Μελέτη διαπιστώνει ότι τα Hashtags του Instagram δεν αυξάνουν το engagement των χρηστών

Το Socialinsider ανέλυσε πάνω από 75 εκατομμύρια δημοσιεύσεις στο Instagram που δημοσιεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο για να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ των hashtags και των προβολών.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική αύξηση του μέσου ποσοστού εμπλοκής που σχετίζεται με τη χρήση hashtag. «... ο αριθμός των hashtags που έχει μια ανάρτηση δεν επηρεάζει πραγματικά τη διανομή της ανάρτησης, την οποία υπολογίσαμε ως το μέσο ποσοστό εμπλοκής με βάση τα impressions. Τα δεδομένα δεν δείχνουν σημαντικές διαφορές στο μέσο ποσοστό εμπλοκής ανά impression των αναρτήσεων στο Instagram που αναλύθηκαν, ανεξάρτητα από το πόσα hashtags έχουν αυτές οι αναρτήσεις».

Αυτό είναι πάνω κάτω αυτό που θα έλεγε ο ίδιος ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri για τα hashtags. Στην πραγματικότητα, απάντησε σε μια τέτοια ερώτηση τον περασμένο μήνα σε ένα Instagram story, λέγοντας «όχι ακριβώς» όταν ρωτήθηκε αν τα hashtags βοηθούν στις προβολές. Λόγω της προσωρινής φύσης των ιστοριών, η καταγραφή δεν είναι πλέον διαθέσιμη, αλλά ο ειδικός των social media, Matt Navarra, κατέγραψε ένα στιγμιότυπο:

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα hashtags στο Instagram;

Ο σκοπός των hashtags στο Instagram είναι η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου. Ποτέ δεν υπήρξαν ισχυρισμοί από την εταιρεία σχετικά με τα hashtags που αυξάνουν τη διανομή των αναρτήσεων. Ωστόσο, φαίνεται ότι το Instagram θέλει να αλλάξει αυτό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν σταματήσατε να χρησιμοποιείτε hashtags στο Instagram επειδή δεν παρείχαν κανένα αξιοσημείωτο όφελος, ίσως ήρθε η ώρα να επανεξετάσετε τη χρήση τους.

Do hashtags help views on instagram?https://t.co/3hNNmaTP3i pic.twitter.com/TrCGLozG6M