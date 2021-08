Η Samsung τραβά το σχοινί στα άκρα με αυτή την αναφορά της στον Steve Jobs

Η Apple και η Samsung είναι ορκισμένοι εχθροί και το τρολάρισμα είναι συχνό. Ωστόσο, μια περιγραφή της Samsung του iTest app θεωρήθηκε από πολλούς, ότι η εταιρεία τράβηξε το σχοινί αρκετά και έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή.

Τι είναι το iTest

Όπως είχαμε γράψει και πριν λίγους μήνες, επιτρέπει στους κατόχους iPhone συσκευών να πάρουν μια μικρή γεύση από τη Samsung, μέσω μιας web εφαρμογής που προσομοιώνει την εμπειρία του Android.

Όταν θα επισκεφθείς το iTest της Samsung θα σε παραπέμψει να προσθέσεις την web εφαρμογή στη home screen του iPhone. Μόλις το κάνεις, μπορείς να το λανσάρεις σαν οποιαδήποτε εφαρμογή και να ασχοληθείς λίγο με το Android interface. Η Samsung εξηγεί: Θα πάρεις μια γεύση από τα Samsung phones χωρίς να αλλάξεις τηλέφωνα. Δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε κάθε λειτουργία, αλλά θα μπορείς γρήγορα να δεις ότι δεν υπάρχει τίποτα που να σε κρατά από το να μεταβείς στην άλλη πλευρά.

Η εμπειρία είναι άκρως εντυπωσιακή και κάνει μια πολύ καλή δουλειά αναπαράστασης του Android και της εμπειρίας των Samsung Galaxy συσκευών, αλλάζοντας θέματα, εξερευνώντας το Samsung camera app και πολλά περισσότερα. Όταν θα είσαι εντός του Samsung iTest app στο iPhone σου θα λάβεις πλήθος ειδοποιήσεων και δοκιμαστικών κλήσεων για να δεις πως είναι η επικοινωνία με τους φίλους σου.

Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα;

Στην περιγραφή της εφαρμογής αναφέρει “Samsung users are all unique and they like their phones to be unique too. No turtleneck wearer should dictate how your phone looks. Check out a few of the other themes….”

Και όπως κατάλαβες, αποτελεί μια σαφή αναφορά στον Steve Jobs και στο μπλουζάκι που έφθανε μέχρι το λαιμό που χρησιμοποιούσε αρκετά συχνά στις δημόσιες εμφανίσεις του. Πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι αυτού του είδους το marketing είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να υπάρξει. Ο Steve Jobs έχει φύγει εδώ και χρόνια από τη ζωή.

Πηγή: techmaniacs.gr