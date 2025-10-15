Τα… απόνερα της Κοπεγχάγης και, κυρίως, τι μεσολαβεί μέχρι το 2028. Αν το πάθημα έγινε μάθημα, απαντά ο Νίκος Μποζιονέλος

Χρωστούσα, εαυτόν κυρίως, ένα blog το τι έγινε τα τελευταία 24ωρα και ο ενθουσιασμός μας με αυτή την Εθνική ομάδα μετατράπηκε σε… Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ποιο συναίσθημα περισσότερο κυριάρχησε;

Πιθανότατα η απογοήτευση.

Απογοήτευση επειδή βλέπεις μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, με παίκτες που ξέρουν καντάρια μπάλα. Θα μου πείτε, πήραμε κοτζάμ Euro πριν από 21 χρόνια χωρίς… μπαλαδέρος, αλλά με ψυχή. Έλειψε, άραγε, η ψυχή;

Έλειψε, δυστυχώς. Μαζί με τη ρέντα, πάντα απαραίτητη σε προκριματικά. Με αποκορύφωμα τη λανθασμένη, απρόσεκτη μπάλα του Ζαφείρη που ξύπνησε τους Δανούς, πάνω που η γαλανόλευκη είχε μπει πραγματικά δυνατά και αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Εντέλει το πούλησε στις εκπτώσεις.

Το μότο «δεν έχει σημασία πώς προκρίθηκες, αρκεί να προκριθείς» ισχύει για συλλόγους το καλοκαίρι και για εθνικές ομάδες στα προκριματικά. Και η αλήθεια είναι ότι αποτύχαμε ως project, η αλήθεια είναι πως αυτή η γενιά δεν ανταποκρίθηκε στην αδιαμφισβήτητη αξία και το σπάνιο ταλέντο της, η (άλλη) αλήθεια όμως είναι πως η Δανία είναι μια εξόχως σοβαρή ομάδα για να μας φερθεί όπως άλλες… παλιότερα: να μας υποτιμήσει.

Η διαφορά είναι πως ο προπονητής της ομάδας είναι ένας, ενώ οι προπονητές του καναπέ, εκατομμύρια. Μόνο μια ομάδα στο Facebook «Όχι Κουρμπέλη με Δανία» δεν είδαμε. Και τι δεν είδαμε, και διαβάσαμε, τα τελευταία 24ωρα…

Άλλο ένα moto που, ασυναίσθητα και με τα χρόνια να περνούν, έχω ασπαστεί είναι πως ο χειρότερος προπονητής του κόσμου ξέρει, γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε από τον καναπέ ή την εξέδρα εκφράζει μια άλλη άποψη.

Και ως πάντα στις αποτυχίες, οι καλύτεροι είναι αυτοί που… δεν έπαιξαν.

Γιατί; Διότι, ως ανέφερα ξανά, οι Έλληνες κατά πλειονότητα είναι οπαδοί της νίκης, όχι της Εθνικής. Μια Εθνική που εδώ και χρόνια πασχίζει να βρει ταυτότητα και, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πραγματικά βρήκε. Πρωτόγνωρο αλλά, παίζει μπάλα, για να το πω απλοϊκά. Μπάλα.

Και επειδή η μνήμη αρκετών είναι κοντή, έργο (λίγο έως πολύ) άφησαν, κι ας μην φάνηκε τότε, και ο Μίκαελ Σκίμπε (με θετικά αποτελέσματα και ορισμένες ατυχίες), ο Τζον φαν’τ Σχιπ, ακόμη και ο Γκουστάβο Πογέτ. Σουλούπωσαν εκείνο τον θίασο που έχανε από τα… Φερόε, έστρωσαν κάποια πραγματάκια. Τους έλειψε κάτι που ο Γιοβάνοβιτς είναι στην ευτυχή θέση να διαθέτει: την πλήρη και δημόσια στήριξη της ΕΠΟ. Σε άλλες εποχές, μετά την Κοπεγχάγη, θα έπαιζε για μέρες το ρεπορτάζ για το δυσοίωνο μέλλον του ομοσπονδιακού προπονητή. Αυτή τη φορά η ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης δηλαδή, έσβησε τη φωτιά στο πι και φι. Έχουμε προπονητή, τον στηρίζουμε, ουδεμία άλλη κουβέντα, προχωράμε.

Το κρίμα, πραγματικά κρίμα, είναι πως στο πρώτο 48άρι Μουντιάλ (μέχρι ο Γιάννης ο Ινφαντίνο να σκεφτεί να τις κάνει… 64) θα εμφανιστούν Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήρι και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις – αλλά όχι εμείς.

Το ζητούμενο είναι, ωστόσο, να γίνει all in ενόψει Euro 2028, του πρώτου… πανβρετανικού τουρνουά στην ιστορία (σε Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία), τα προκριματικά του οποίου διεξάγονται σε δύο χρόνια. Φθινόπωρο του 2027. Έως τότε η Ελλάδα έχει να ολοκληρώσει την επονείδιστη διαδικασία των προκριματικών του Μουντιάλ, να δώσει φιλικά και να λάβει χώρα στο επόμενο Nations League. Μάνι μάνι, καμιά 15αριά αγώνες!

Και όχι όποιοι κι όποιοι αγώνες. Διότι, ας το αμελήσατε, η Ελλάδα είναι πια σε elite επίπεδο, στη League A. Η κλήρωση θα γίνει στις αρχές του 2026, οι αγώνες το φθινόπωρο του ’26 και αντιπάλους θα έχει μία εκ των Ισπανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, μια εκ των Ιταλίας, Ολλανδίας, Δανίας, Κροατίας από το δεύτερο και μια εκ των Σερβίας, Βελγίου, Αγγλίας και Νορβηγίας από το τρίτο.

Όχι και το καλύτερο δυνατό σενάριο για να πάρεις αποτελέσματα, και βαθμολογίας / ranking και ψυχολογίας, αλλά ιδεατό, ιδανικό για να δοκιμαστείς ως σύνολο και να σφίξεις τα δόντια ακόμη περισσότερο ενόψει 2028.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Διότι υπάρχει μια καλή… σοδειά παικτών που έχουν ήδη πάρει το βάπτισμα του πυρός στην εθνική Ανδρών και κάποιοι ακόμα αξιόλογοι που έρχονται. Αν το πάθημα δεν έγινε μάθημα, θα ρίχνουμε 5άρες σε αδύναμες ομάδες και θα 3άρες από τις δυνατές, μένοντας με το χειροκρότημα…

