Βίρτους - Παναθηναϊκός με κυριαρχικό «πράσινο» Bet Builder

Ο Παναθηναϊκός απέδειξε στην Κωνσταντινούπολη ότι δεν καταλαβαίνει από έδρες και ονόματα.

Η εμφάνισή του απέναντι στην Εφές ήταν απόλυτα εμφατική και κυριαρχική. Το πιο σημαντικό ίσως να ήταν ότι πέρασε από ένα γήπεδο που διαχρονικά τον ζορίζει, χωρίς καν να πάρει καμία βοήθεια από τον Ναν. Ωστόσο, η ομάδα λειτούργησε για πρώτη φορά τόσο καλά αμυντικά και είχε μπροστά τον Οσμάν να κλέβει την παράσταση.

"ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ | 21+"

Ο Τούρκος φόργουορντ έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, δείχνοντας αυτοπεποίθηση σε κάθε του κίνηση. Πίσω από όλα όμως, βρέθηκε ο Κώστας Σλούκας. Το ήρεμο μυαλό που καθοδήγησε τους υπόλοιπους με μαεστρία. Μοίρασε 12 ασίστ, δεν έκανε κανένα λάθος και είχε τον ολοκληρωτικό έλεγχο του ρυθμού και της ψυχολογίας.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ BET BUILDER στο 5.75: Παναθηναϊκός νικητής – Οσμάν Over 14.5 πόντους – Σλούκας Over 4.5 ασίστ

"ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ | 21+"

Η Βίρτους βέβαια, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Με τρεις νίκες στη φετινή διοργάνωση και αήττητη εντός έδρας, καθώς έχει κερδίσει ήδη Ρεάλ και Μονακό στη Μπολόνια, αποδεικνύοντας ότι δεν βρίσκεται στη EuroLeague απλώς για τη συμμετοχή. Παίζει με ταχύτητα, ενέργεια και ένστικτο, θυμίζοντας κάτι από τις πιο σπουδαίες εποχές της.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει σταθερά και να ανεβαίνει αγωνιστικά. Ο συνδυασμός αυτοπεποίθησης, ταλέντου και επιθετικής συνέπειας, φέρνει αισιοδοξία για συνέχεια στο θετικό momentum.

"ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ | 21+"

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Βίρτους - Παναθηναϊκός, όλες τις επιλογές για τα αποψινά παιχνίδια της Euroleague και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας!



Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.