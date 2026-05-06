Μονομαχίες πρωτοπόρων στον πρώτο και τον έβδομο όμιλο του Σουνταμερικάνα

Με την 4η αγωνιστική συνεχίζεται απόψε η φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα. Στον 7ο όμιλο, η 2η Αουντάξ Ιταλιάνο (Χιλή) υποδέχεται την πρωτοπόρο Βάσκο Ντα Γκάμα (Βραζιλία), ενώ για το 1ο γκρουπ η 1η Μακαρά (Ισημερινός) φιλοξενεί τη 2η Τίγκρε (Αργεντινή).

Οι 9/10 τελευταίοι αγώνες της Άουνταξ Ιταλιάνο σε όλες τις διοργανώσεις έληξαν με τις δύο ομάδες να σκοράρουν.

Η Άουνταξ Ιταλιάνο ξεκίνησε με ήττα στον όμιλο, 2-0 εντός από την Ολίμπια Ασουνσιόν, αλλά συνέχισε με νίκη στη Βραζιλία επί της αποψινής της αντιπάλου, σε ένα ματς που βρέθηκε να παίζει με παίκτη παραπάνω από το 35’ και με δύο περισσότερους στο τελευταίο πεντάλεπτο, όταν και γύρισε το ματς σε 2-1 υπέρ της. Το τρίποντο αυτό ήταν και το τελευταίο της ως σήμερα, καθώς ακολούθησαν μία ήττα και τρεις ισοπαλίες. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στη 13η θέση ανάμεσα σε 16 ομάδες, με απολογισμό 3-2-6, αν και όλες οι νίκες της ήταν εντός. Την ίδια θέση στο πρωτάθλημα Βραζιλίας κατέχει και η Βάσκο Ντα Γκάμα, με συγκομιδή 4-5-5. Έρχεται από το 2-2 στο ντέρμπι με τη Φλαμένγκο, βρίσκοντας απάντηση στα γκολ που δέχτηκε στο 8’ και το 60’, με τέρματα στο 84’ και το 97’. Την περασμένη εβδομάδα επιβλήθηκε με 3-0 της αήττητης έως τότε στον όμιλο του Σουνταμερικάνα, Ολίμπια Ασουνσιόν. Εκτός αποστολής ο επιθετικός Άντσον (1 γκολ). Η διπλή ευκαιρία υπέρ της σε συνδυασμό με το σύνηθες στα ματς της γηπεδούχου G/G καλύπτει πολλά ενδεχόμενα στο παιχνίδι.



Η Μακαρά ξεκίνησε με εντός έδρας ισοπαλία στον όμιλο, 1-1 με την Αμέρικα Ντε Κάλι, αλλά συνέχισε με δύο εκτός έδρας επιτυχίες, 1-0 την Τίγκρε και 2-0 την Αλιάντσα Ατλέτικο. Στο πρωτάθλημα έχει απολύτως ισορροπημένο απολογισμό καθώς μετράει από 4 νίκες, ισοπαλίες και ήττες σε 12 ματς και βρίσκεται στην 9η θέση ανάμεσα σε 16 συλλόγους. Την Κυριακή έχασε με 2-1 εντός έδρας από την ισόβαθμή της Ορένσε, δεχόμενη το γκολ στο 91’. Ήταν το πέμπτο Over στα επτά τελευταία παιχνίδια της. Με τέρμα στο 81’ πήρε τον βαθμό στην έδρα της Ροζάριο Σεντράλ η Τίγκρε (1-1) και έφτασε τις 8 ισοπαλίες σε διπλάσια ματς στη Liga Profesional της Αργεντινής, αλλά και τις 11 διαδοχικές αγωνιστικές χωρίς νίκη.

Από 11 σερί Under έρχεται η Τίγκρε, ενώ τα 7/13 τελευταία παιχνίδια της έληξαν ισόπαλα. Απέναντι στην αήττητη στο Σουνταμερικάνα αλλά και μέτρια στο πρωτάθλημα Μακαρά πιθανόν να φύγει με ακόμη μία.

