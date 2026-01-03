Ο πρώτος τίτλος του έτους θα κριθεί στις λεπτομέρειες!

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ έρχονται αντιμέτωποι στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον τελικό του Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν και πάλι ένα τρόπαιο μετά από αυτό του Κυπέλλου Ελλάδας την περασμένη σεζόν. Στον τελικό του ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 2-0 και είχε πανηγυρίσει το νταμπλ.

Τώρα τα δεδομένα είναι παρόμοια όσον αφορά το φαβορί του ζευγαριού. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη όμως όλα θα κριθούν στο γήπεδο.

Στο τελευταίο του ματς για το 2025 έμεινε στο 1-1 στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Έτσι «έπεσε» στη 2η θέση της βαθμολογίας και στο -1 από την ΑΕΚ, με τη Super League να αναμένεται άκρως ενδιαφέρουσα στο τέλος της φετινής σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να διαχειριστούν και τις απουσίες των βασικών Ελ Κααμπί και Πιρόλα και λόγω τελικού ίσως είναι πιο επιφυλακτικοί στο ξεκίνημα. Η ισοπαλία στο ημίχρονο είναι σε απόδοση 2.75 στη Novibet.

Ο ΟΦΗ από την άλλη γνωρίζει ότι έχει μία σημαντική ευκαιρία να κατακτήσει έναν τίτλο και δεν θέλει να την αφήσει να πάει χαμένη. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα απέναντι στην ΑΕΚ. Προηγούταν μάλιστα με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο αλλά στην επανάληψη δεν μπόρεσε να κρατήσει ούτε τον βαθμό.

Προφανώς στο πρωτάθλημα τα πράγματα δεν εξελίσσονται με βάση όσα είχαν σκεφτεί στην αρχή της σεζόν στην ομάδα. Οι Κρητικοί είναι στο +3 από την προτελευταία θέση, έχουν προχωρήσει ήδη σε αλλαγή προπονητή και στόχος είναι να πλησιάσουν τα πλέι οφ στις θέσεις 5-8. Το Σούπερ Καπ είναι μία μεγάλη πρόκληση, ειδικά από τη στιγμή που διεξάγεται και στο Ηράκλειο. Δύσκολα θα ρισκάρει μέσα στο ματς και το Under 2.5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 2.50 στη Novibet.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και θα προσπαθήσουν να «χτυπήσουν» τους αντιπάλους τους από τα πλάγια. Ο ΟΦΗ θα έχει έναν πιο παθητικό ρόλο και δεν αποκλείεται να δούμε αρκετά κόρνερ στο ματς. Το over 8.5 κόρνερ είναι σε απόδοση 1.62 στη Novibet.

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