Ο Πανιώνιος πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Final-4 του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με 13-12 από τη Ντε Άκερ.

Στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, οι «κυανέρυθροι» έδωσαν σκληρή μάχη και είχαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά ο ΜακΦάρλαντ έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τους Ιταλούς (13-12). Από εκεί και πέρα, η ιταλική ομάδα έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και κατάφερε να πάρει τη νίκη στις λεπτομέρειες.

Έτσι, ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Σμύρνης στον μικρό τελικό (3/5, 18:30), ενώ στον μεγάλο τελικό η Ντε Άκερ θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Χόνβεντ (3/5, 21:00).

Το ματς

Η Ντε Άκερ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 1-0, ενώ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του Πανιώνιος για το 2-0. Οι «κυανέρυθροι» αντέδρασαν με τον Μπιτσάκο (2-1) και, με καλή άμυνα και τον Πόρτερ σε θετικό βράδυ, έφεραν το ματς στα ίσα με τον Σουζούκι (2-2). Ο Πανιώνιος πήρε προβάδισμα με τον Γούνα (2-3), όμως η Ντε Άκερ απάντησε άμεσα για το 3-3. Παρά χαμένες ευκαιρίες και δοκάρι του Γούνα, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και έκλεισαν την περίοδο μπροστά στο σκορ με 3-4.

Η Ντε Άκερ πήρε το σπριντ στην έναρξη του δελυτερου οκταλέπτου, όμως τα πρώτα λεπτά κύλησαν χωρίς σκορ, με δυνατές άμυνες και από τις δύο πλευρές και τον Πόρτερ να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις για τον Πανιώνιο. Το σκορ άνοιξε με διαδοχικά γκολ από Ντι Μούρο και Μουρίκη για το 4-5, ενώ ο Γούνας με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στους «κυανέρυθρους» (4-6). Η Ντε Άκερ απάντησε σε παίκτη παραπάνω με τον Ντι Μούρο για το 5-6, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου, με τον Πανιώνιο να κρατά το προβάδισμα.

Ο Πανιώνιος μπήκε δυνατά στην τρίτη περίοδο, κερδίζοντας το σπριντ και πέναλτι, με τον Μπιτσάκο να σκοράρει για το 5-7, ενώ λίγο αργότερα ο Γούνας ανέβασε τη διαφορά στο 5-8. Η Ντε Άκερ αντέδρασε και μείωσε με τον ΜακΦάρλαντ (6-8) και τον Μπραγκαντίνι σε παίκτη παραπάνω (7-8). Οι «κυανέρυθροι» βρήκαν ξανά λύση με τον Γούνα για το 8-10, όμως η Ντε Άκερ παρέμεινε κοντά στο σκορ με τον Λούτσι (8-9) και τον Καμποπιάνο, που διαμόρφωσε το 9-10 λίγο πριν τη λήξη της περιόδου. Έτσι, ο Πανιώνιος διατήρησε οριακό προβάδισμα ενόψει του τελευταίου οκταλέπτου.

Ο Πανιώνιος μπήκε καλύτερα στην τελευταία περίοδο, παίρνοντας το σπριντ και βρίσκοντας προβάδισμα με τον Γούνα για το 10-11. Η Ντε Άκερ απάντησε με πέναλτι του Καμποπιάνο (10-10) και λίγο αργότερα έφερε ξανά το ματς στα ίσα (11-11). Ο Πανιώνιος προηγήθηκε εκ νέου με τον Σουζούκι σε παίκτη παραπάνω (11-12), όμως η Ντε Άκερ αντέδρασε και με τον Καμποπιάνο ισοφάρισε σε 12-12. Η πίεση αυξήθηκε στα τελευταία λεπτά, με τον ΜακΦάρλαντ να δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στους Ιταλούς (13-12). Στο φινάλε, παρά τις καλές άμυνες και τις ευκαιρίες, ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα στο νήμα.

Οκτάλεπτα: 3-4, 2-2, 4-4, 4-2.

ΝΤΕ ΑΚΕΡ (Φεντερίκο Μιστράντζελο): Βάλε, Μαρτίνι, Μπαρντούλα, Μπραγκαντίνι 2, ΜακΦάρλαντ 3, Καμποπιάνο 5, Πέιντερ 1, Μιλάκοβιτς, Ερντελι, Ντι Μούρο 1, Λούτσι 1, Ουρμπινάτι, Σαντίνι, Μπάροβιτς

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 2, Σπυθ. Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι 2, Ανδρ. Μπιτσάκος 2, Τακάτα, Μουρίκης 1, Γούνας 5, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι