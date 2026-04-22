Βεζένκοφ, Χριστινάκη, Νετζήπογλου πανηγύρισαν τη νίκη του Ολυμπιακού στο πόλο

Ο Σάσα Βεζένκοφ έζησε έντονα τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Νόβι Μπέογκραντ με σκορ 16-15, σε μια αναμέτρηση-θρίλερ για το Champions League.

Αθλητές από τις ομάδες μπάσκετ έδωσαν το «παρών» στο κολυμβητήριο «Π. Καπαγέρωφ», στηρίζοντας από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς.

Ο Βεζένκοφ τράβηξε τα βλέμματα στις εξέδρες, αφού δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εξέλιξη του αγώνα. Με δεδομένη τη στενή φιλία του με τον Κωνσταντίνο Γενηδουνιά, παρακολούθησε το παιχνίδι με πάθος, πανηγυρίζοντας κάθε καθοριστικό γκολ. Οι αντιδράσεις του καταγράφηκαν τόσο σε φωτογραφίες όσο και σε βίντεο.

Στο πλευρό της ομάδας πόλο βρέθηκαν επίσης ο Όμηρος Νετζήπογλου και η Ελεάννα Χριστινάκη.