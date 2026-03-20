Μάζης: «Δεν είμαστε το φαβορί αλλά αν παίξουμε με το ίδιο πάθος θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητές μας»

Ο προπονητής της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης μετά την ήττα από την Γιάντραν Σπλιτ αναφέρθηκε στο πάθος και την ενέργεια που έβγαλαν οι παίκτες του Τριφυλλιού, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο για την υποστήριξή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά έδωσαν το 100%. Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες, έτσι θα κριθούν, στο ένα γκολ, στην ισοπαλία, νομίζω είμαστε κερδισμένοι σε έναν βαθμό για το πάθος και την ενέργεια που βγάλαμε.

Σίγουρα Δεν είμαστε το φαβορί για την επόμενη φάση, αλλά θεωρώ ότι θα πάμε εκεί και αν παλέψουμε με το ίδιο πάθος θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε.

Σήμερα ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη η έδρα μας και για εμάς και για την υδατοσφαίριση. Ήταν γεμάτη η πισίνα με φίλους του Παναθηναϊκού, τους ευχαριστούμε πολύ, μας δίνουν δύναμη».