Ξέφυγε στο φινάλε και πήρε τη νίκη ο Εθνικός

Ο Εθνικός Πειραιά επικράτησε με 15-10 του ΟΦΘ στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, για την 5η αγωνιστική της Β’ Φάσης στη Waterpolo League, «καθαρίζοντας» το ματς στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Η ομάδα του Φάνη Κουντουδιού πέτυχε την τρίτη της νίκη στον Β2 Όμιλο και έφτασε τους 24 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΟΦΘ παρέμεινε πέμπτος με 12 βαθμούς.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο μέχρι την αρχή της τέταρτης περιόδου, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Ωστόσο, οι «κυανόλευκοι» ανέβασαν ρυθμό και με σερί 4-0, στο οποίο ο Ντόρντε Τεσάνοβιτς πέτυχε τρία γκολ, μετέτρεψαν το 8-8 σε 12-8, παίρνοντας τον έλεγχο και φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Οκτάλεπτα: 2-2, 3-2, 2-4, 3-7

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.