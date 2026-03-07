Ιστορική πρόκριση του Παναθηναϊκού στους 8 της Ευρώπης!

Με ήρωα τον τερματοφύλακα Άντριαν Γουάινμπεργκ στα πέναλτι, ο Παναθηναϊκός πήρε πανάξια πρόκριση μέσα στην έδρα της Γιαντράν και πάει στους 8 του Eurocup! Από… παραλίγο αυτοχειρία κατέληξε το ματς στα πέναλτι, απίστευτο θρίλερ στο φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός είδε να χάνεται η πρόκριση μέσα από τα χέρια του, όμως με πρωταγωνιστή τον Άντριαν Γουάινμπεργκ που απέκρουσε 2 πέναλτι, το «τριφύλλι» επικράτησε στην... Ρωσική ρουλέτα με 22-23 (18-17 κ.δ.) και προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες του Eurocup.

Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη, έχοντας προβάδισμα 2 γκολ (0-2). Η Γιατράν ισοφάρισε γρήγορα σε 2-2. Ύστερα οι 2 ομάδες είχαν πολλά κενά στις άμυνες τους με το 6-6 να είναι το σκορ της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι 2 αντίπαλοι εστίασαν στην άμυνα τους. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν ξανά διαφορά 2 τερμάτων (7-9) με γκολ του Παπασηφάκη. Οι Μαυροβούνιοι μείωσαν με τον Ράντοβιτς, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει στο 8-9.

Η Γιατράν ανέβασε... στροφές στο τρίτο οκτάλεπτο πετυχαίνοντας σερί 3-1 και πέρασαν μπροστά στο σκορ (12-11). Όμως οι «πράσινοι» πέτυχαν το δικό τους σερί και με 2 σερί γκολ από τον Παπασηφάκη, έκαναν το 12-14. Αλλά οι γηπεδούχοι έφεραν ξανά το σκορ στην μικρότερη απόσταση (13-14) με σκόρερ τον Γιάνοβιτς.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο παρότι ο Παναθηναϊκός ανέβασα ξανά την διαφορά στους 2 (14-16). Ο Γιάνοβιτς σκόραρε ξανά μετά από αποβολή του Γκιουβέτση κι ο Μέρκουλοφ έφερε και πάλι την ισοπαλία με 16-16, στο 03:25 από το τέλος. Στο τελευταίο λεπτό με το σκορ 17-17 ο Παναθηναϊκός έχασε τρομακτική ευκαιρία να τελειώσει το ματς: Στα 40’’ δευτερόλεπτα ο Παπασηφάκης αστόχησε σε πέναλτι, η μπάλα επέστρεψε στα χέρια του και από τα τρία μέτρα έστειλε τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι.

Η Γιατράν είχε μια επίθεση που θα έκρινε τα πάντα. Κέρδισε παίκτη παραπάνω και ισοφάρισε τη διαφορά του πρώτου αγώνα (18-17) με γκολ στα 17’’. Ο Μάζης είχε time out, ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα σουτ που απέκρουσε ο Άντριτς και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Τα πέναλτι άρχισαν με το χειρότερο σενάριο για το «τριφύλλι», αφού ο Ράντοβιτς απομάκρυνε την εκτέλεση του Γκιουβέτση. Εκεί.. ανέλαβε δράση ο Γουάινμπεργκ ο οποίος με εξαιρετική απέκρουση στο σουτ του Χόλοντ, έφερε την διαδικασία στα ίσα. Ο Σλάντοβιτς και ο Γκιουβέτσης έκαναν το 22-22 και ο Αμερικάνος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, απομάκρυνε το πέναλτι του Βαλέρα, με τους «πράσινους» να παίρνουν μια ιστορική πρόκριση με 4-5 στα πέναλτι.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 2-3, 5-5, 5-3, 4-5 (πεν.)

Γιατράν Χέρτσεγκ Νόβι (Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς): Άντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Γιάνοβιτς 7, Βούγιοβιτς 1, Βαλέρα Καλατράβα 4, Μερκούλοφ 1, Στραχίνια Γκοΐκοβιτς 3, Λάζιτς, Σλάντοβιτς, Ματιγιάσεβιτς, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Βράνες

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 5, Κοπελιάδης 1, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.