Ο πρόεδρος της ΚΟΕ «τέλειωσε» τον Δεληγιάννη από την εθνική επειδή δεν του άρεσαν οι δηλώσεις του...

Παρελθόν από τη θέση του βοηθού ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών αποτελεί ο Νίκος Δεληγιάννης, μετά από απόφαση του προέδρου της ΚΟΕ, επειδή δεν του άρεσαν οι δηλώσεις του...

Ο Νίκος Δεληγιάννης, πρώτος προπονητής στην ομάδα πόλο γυναικών του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON μετά το ματς της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Waterpolo League, στις 2 Νοεμβρίου, κόντρα στον ΑΝΟ Γλυφάδας, το οποίο είχε λήξει ισόπαλο με 11-11, έχοντας σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία είχε προβεί στις εξής δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ 2 μετά το πέρας της αναμέτρησης: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια που έκαναν αυτήν την προσπάθεια εδώ και 45 προπονητικές μέρες. Έχουμε παίξει εξαιρετικό παιχνίδι, τώρα τα υπόλοιπα είναι αηδία. Αηδία. Αηδία!».

Οι δηλώσεις αυτές πυροδότησαν την οργή του Κυριάκου Γιαννόπουλου (ο οποίος διεκδίκησε και πήρε την προεδρία της ΚΟΕ, εκπροσωπώντας τον ΑΝΟΓ), με αποτέλεσμα λίγη ώρα μετά να υπάρξει επικοινωνία με τον βοηθό προπονητή της εθνικής γυναικών, που ενημερώθηκε ότι παύεται από τα καθήκοντα του.

Η πραγματικά ντροπιαστική για την ΚΟΕ και τον Κυριάκο Γιαννόπουλο απόφαση, δίνει ξεκάθαρο μήνυμα λογοκρισίας, σε όποιον σκεφτεί στο εξής να εκφράσει ελεύθερα την άποψη του.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στην παρέμβαση που είχε κάνει o πρόεδρος της ΚΟΕ, μετά τις δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη, αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα. Τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα παραμένουν «άστεγα» μετά την παραχώρηση του Αγίου Κοσμά στη Lamda Development και εξυπηρετούνται σε ανοικτές δεξαμενές στο ΟΑΚΑ.

Ο Χάρης Παυλίδης λοιπόν, είχε τολμήσει να το σχολιάσει, με τον Κυριάκο Γιαννόπουλο να απαντά στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας και τον απολογισμό της κατάκτησης του χρυσού στο παγκόσμιο: «Επί τη ευκαιρία, υπενθυμίζω πως μόνο η Διοίκηση και κανένας άλλος δεν μπορεί να εκφράζεται ή να εκπροσωπεί για διοικητικά θέματα την Ομοσπονδία, έτσι ώστε οι γραμμές αρμοδιοτήτων να είναι ξεκάθαρες προς κάθε κατεύθυνση».