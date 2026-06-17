Την συγκρίνουν με το The Wire: Το Netflix μόλις ανέβασε μια από τις πιο υποτιμημένες σειρές όλων των εποχών

8,5 στο IMDb, αλλά την ξέρουν ελάχιστοι...

Για δες που τελικά υπάρχουν ακόμα τηλεοπτικά μυστικά στις μέρες της αφθονίας μας. Να, η σειρά που μόλις ανέβασε το Netflix στον κατάλογό του. Θα σου πούμε ψέματα αν λέγαμε πως το είχαμε ξανακούσει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Όμως μια αναζήτηση επί του θέματος φανερώνει με τη μία «υπόσχεση». Βαθμολογίες όπως αυτό το εκπληκτικό 8.5 στο IMDb ομοίως το 90%+ στο Rotten Tomatoes από κοινό και κριτικούς δεν προκύπτουν έτσι στην τύχη, ενώ τα 2 βραβεία Emmy σχηματοποιούν περαιτέρω μια θελκτική εικόνα…