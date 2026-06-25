Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι ρωγμές συνεχίζονται: 3 ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού 25-06-2026 21:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES «Ρωγμές» στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δέχεται ισχυρές πιέσεις και δοκιμάζεται. Διαβάστε για τις ηχηρές αποχωρήσεις με ένα κλικ στο Instanews.gr Παίζει το τελευταίο του χαρτί: Οι 3 μεταγραφές με τις οποίες απαντάει ο Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Βρες τη χώρα από την ομάδα: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που μόνο η Wikipedia δεν χάνει; menshouse.gr Η ποιότητα δεν κρύβεται: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ που έβγαλε μάτια στο Μουντιάλ menshouse.gr Μετά το επίσημο διαζύγιο: Ποιο πρόσωπο παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του MEGA dailymedia.gr Ένας αντι-Γένσεν που μπορεί να αποδειχτεί καλύτερος κι απ’ τον Γένσεν menshouse.gr Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης instanews.gr Όλα τα βλέμματα πάνω της: Η κόρη του Πάβελ Νέντβεντ μαγνήτισε το φακό στην κερκίδα του Μεξικό -Τσεχία (Pic) dailymedia.gr Δεν είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα δεις: Η ταινία-εμμονή που βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες μέρες menshouse.gr Οι ρωγμές συνεχίζονται: 3 ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού SHARE