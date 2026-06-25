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Οι ρωγμές συνεχίζονται: 3 ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού

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«Ρωγμές» στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δέχεται ισχυρές πιέσεις και δοκιμάζεται.

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Οι ρωγμές συνεχίζονται: 3 ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού