Οι ρωγμές συνεχίζονται: 3 ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού

«Ρωγμές» στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δέχεται ισχυρές πιέσεις και δοκιμάζεται.

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