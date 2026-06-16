Ακόμα και πρώτη θέση: Η πρόβλεψη δημοσκόπου για το κόμμα Τσίπρα που μπορεί να κάνει την απόλυτη έκπληξη

Η δημοσκόπηση της ALCO ήρθε να θεμελιώνει την ανοδική πορεία του Αλέξη Τσίπρα και παράλληλα να «παγώσει» τους άμεσους αντιπάλους του.

Η ALCO μοιάζει να είναι μόνο η αρχή. Οι δημοσκόποι μαρτυρούν πως το κλίμα σταδιακά αλλάζει. Η νέα δημοσκόπηση που ήρθε στο φως το βράδυ της Δευτέρας για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha ήρθε να προκαλέσει τεράστιο προβληματισμό σε όλα τα πολιτικά στρατόπεδα εκτός από ένα. Αυτό του Αλέξη Τσίπρα.