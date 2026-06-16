Η ALCO μοιάζει να είναι μόνο η αρχή. Οι δημοσκόποι μαρτυρούν πως το κλίμα σταδιακά αλλάζει. Η νέα δημοσκόπηση που ήρθε στο φως το βράδυ της Δευτέρας για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha ήρθε να προκαλέσει τεράστιο προβληματισμό σε όλα τα πολιτικά στρατόπεδα εκτός από ένα. Αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
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Ακόμα και πρώτη θέση: Η πρόβλεψη δημοσκόπου για το κόμμα Τσίπρα που μπορεί να κάνει την απόλυτη έκπληξη
ΠΡΟΣΩΠΑ
Ακόμα και πρώτη θέση: Η πρόβλεψη δημοσκόπου για το κόμμα Τσίπρα που μπορεί να κάνει την απόλυτη έκπληξη