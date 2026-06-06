Άναψε φωτιές ο Δούκας: Χωρισμένο στα δύο το ΠΑΣΟΚ για χάρη του!

Ο Χάρης Δούκας κατάφερε για άλλη μια φορά να γίνει το επίκεντρο των συζητήσεων του ΠΑΣΟΚ...

O δήμαρχος Αθηνών κατάφερε γι' αλλη μία φορά να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα. Γιατί, όμως; Δείτε το πλήρες ρεπορτάζ μ' ένα κλικ στο instanews.gr