Επιστρέφει μεν, αλλά…: Πώς θα κάνει η κυβέρνηση το μεγάλο κόλπο του 13ου μισθού

Οι πρόωρες εκλογές είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθούν γι’ αυτό και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ρίξει στο προεκλογικό τραπέζι όλα τα χαρτιά της.

Διαβάστε τι θα κάνει με τον 13ο μισθό με ένα κλικ στο θέμα του instanews.gr