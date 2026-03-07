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«Off the record»: Υπογραφή Τσίπρα...

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Τι ετοιμάζει ο πρώην Έλληνας πρωθυπουργός;

Είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας με μια του κίνηση δείχνει ξεκάθαρα, πια, τις προθέσεις του... 

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«Off the record»: Υπογραφή Τσίπρα...