Ο Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε απαγόρευση στην κυκλοφορία ανήλικων με πατίνια στους δρόμους

Υπέρ της κατάργησης των ηλεκτρονικών πατινιών λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες, τάχθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στο MEGA, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι του και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Βλέπω και στον δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως, είναι κρίμα να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια. Φοβάμαι ότι δεν φτάνουν οι πινακίδες, πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει όλα αυτά».