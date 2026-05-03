Market Pass: Ποιοι είναι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πληρωμές στις αρχές του φθινοπώρου, ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους είτε στο email τους. Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Market Pass
- 40€ τον μήνα ως βάση επιδότησης
- Προσαύξηση ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού
- Αναδρομικά ποσά με βάση τους μήνες συμμετοχής
Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό ποσό ενίσχυσης:
- 6 μήνες: 240€
- 12 μήνες: 480€
- 18 μήνες: 720€
- 24 μήνες: 960€
- 30 μήνες: έως 1.200€
Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.
Δικαιούχοι
- Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
- Πρώην δικαιούχοι του προγράμματος (όπως ίσχυε έως 1/3/2024)
- Πολίτες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας με σχετική βεβαίωση κοινωνικών υπηρεσιών
Πηγή: newsbomb.gr