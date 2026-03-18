Προφυλακιστέος ο καθ' ομολογία δολοφόνος του Κλεομένη - Οπαδικό το υπόβαθρο!

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά. Οπαδικό το υπόβαθρο, όπως δήλωσε και ο κατηγορούμενος!

Μετά από απολογία που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες και αφού ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν, ο 23χρονος φίλαθλος του Άρη αποφασίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου να προφυλακιστεί, σε μία δολοφονία που έχει ξεκάθαρο οπαδικό υπόβαθρο, όπως ομολόγησε και ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι εις βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον της ανακρίτριας το Σάββατο 14 Μαρτίου, οπότε και ζήτησε αρχικά προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, παραμένοντας έκτοτε υπό κράτηση.

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο σκυφτός, λίγο πριν από τη 1:30 το μεσημέρι, ώρα κατά την οποία είχε οριστεί η απολογία του. Είχε ήδη λάβει την τελευταία προθεσμία που είχε αιτηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου.

Ο 23χρονος είχε παρουσιαστεί μόνος του στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, μία ημέρα μετά το συμβάν, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, για να καταθέσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Κατά την απολογία του παραδέχθηκε ότι προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ισχυριζόμενος όμως ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.