Εξελίξεις στην υπόθεση Έπσταϊν: Γυναίκα κατήγγειλε στο FBI τον Τραμπ - «Μου επιτέθηκε σεξουαλικά όταν ήμουν ανήλικη»

Αρχεία του FBI που συνοψίζουν τέσσερις συνεντεύξεις, το 2019, μη κατονομαζόμενης γυναίκας, η οποία διατυπώνει κατηγορίες εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση ενώ ήταν έφηβη, έδωσε χθες στη δημοσιότητα τo υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα εν λόγω αρχεία η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Τζ. Έπσταϊν τη σύστησε στον Ντ. Τραμπ στη Νέα Υόρκη ή στο Νιού Τζέρσι τη δεκαετία του 1980. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ επιχείρησε να την υποχρεώσει σε στοματικό σεξ ενώ εκείνη ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών.

Στην περιγραφή της τελευταίας συνέντευξης της γυναίκας στους πράκτορες του FBI, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2019 (πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ), οι πράκτορες του FBI την ρώτησαν αν προτίθεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον πρόεδρο.

Η απάντησή της, με βάση την έκθεση του πράκτορα, ήταν: "ποιο θα ήταν το νόημα σε αυτή τη φάση της ζωής μου να δώσω πληροφορίες όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μη γίνει κάτι γι' αυτό;".

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα σχετικά με αυτές τις νέες αποκαλύψεις. Το Politico, το οποίο προέβη πρώτο σε αυτές τις αποκαλύψεις, ανέφερε ότι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της γυναίκας αυτής "εντελώς αβάσιμες κατηγορίες, χωρίς απολύτως κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο".

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε ότι ορισμένα από τα έγγραφα περιλαμβάνουν "αναληθείς και χάριν εντυπωσιασμού ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ".

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο την αξιοπιστία των ισχυρισμών της γυναίκας αυτής και τα αρχεία του FBI δείχνουν ότι οι πράκτορες της υπηρεσίας σταμάτησαν να έχουν επικοινωνία μαζί της το 2019.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι τα αρχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα συγκαταλέγονται στα 15 έγγραφα, τα οποία "εσφαλμένα κωδικοποίησε ως διπλότυπα" και ως εκ τούτου δεν τα έδωσε στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν έληξε στα μέσα του 2000 και ότι δεν γνώριζε για τα όσα έκανε. Αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν παλαιότερα από το υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι τη δεκαετία του 1990 ο Τραμπ ταξίδεψε αρκετές φορές με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν, κάτι το οποίο ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαψεύδει.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μετά την πρώτη φορά που ο Τζ. Έπσταϊν κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα, ο Ντ. Τραμπ φέρεται να κάλεσε τον επικεφαλής της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς για να του πει ότι "όλοι γνωρίζουν πως κάνει τέτοια πράγματα (σ.σ. ο Έπσταϊν)", σύμφωνα με ένα αρχείο από συνέντευξη στο FBI.

Οργή των Δημοκρατικών

Οι αποκαλύψεις γίνεται την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται εξονυχιστικό έλεγχο στο Κογκρέσο για τους χειρισμούς του όσον αφορά στα έγγραφα της έρευνας για τον Έπσταϊν.

Οι Δημοκρατικοί έχουν κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι αποκρύπτει αρχεία που συνδέονται με τον πρόεδρο, Μάλιστα επιτροπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της κλήτευσης της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ώστε να υποβάλλουν ερωτήσεις οι βουλευτές για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται τις αποκαλύψεις.

Πηγή: thetoc.gr