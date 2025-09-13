Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις

Το νέο viral trend από την Ασία προκαλεί συζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Ένα βίντεο που ανέβασε το China Insider στο Facebook δείχνει μια νεαρή γυναίκα σε δημόσια τουαλέτα: για να πάρει χαρτί υγείας πρέπει πρώτα να σαρώσει QR code στο κινητό και να δει μια σύντομη διαφήμιση.

Οι «έξυπνοι» διανομείς λειτουργούν με δύο τρόπους: είτε βλέπεις διαφήμιση, είτε πληρώνεις περίπου 0,07 δολάρια για μια λωρίδα χαρτιού.

Η μάχη με τη σπατάλη

Η Κίνα εδώ και χρόνια δοκιμάζει τεχνολογικές λύσεις για να περιορίσει τη σπατάλη στις τουαλέτες. Ήδη από το 2017 είχαν μπει μηχανήματα με facial recognition, που έδιναν μόνο μία λωρίδα χαρτί ανά άτομο κάθε εννέα λεπτά. Το 2019 ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη, που μετρούσε τον χρόνο και έδινε χαρτί κάθε 10 λεπτά.

Το νέο μοντέλο: «Watch-to-unlock»

Το 2025, η ιδέα προχώρησε σε άλλο επίπεδο: πριν πάρεις χαρτί υγείας πρέπει να δεις μια διαφήμιση στο κινητό σου. Μια καινοτομία που φέρνει έσοδα αλλά αφήνει και ερωτήματα: τι γίνεται αν δεν έχεις κινητό ή μπαταρία;

Αντιδράσεις με… χιούμορ

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τα σχόλια να κυμαίνονται από ειρωνικά μέχρι ενθουσιώδη:

«Φαντάσου να σου πεταχτεί διαφήμιση για delivery την ώρα που καίγεσαι στην τουαλέτα!»

«Στην Ελλάδα θα είχαμε ουρά απ’ έξω, γιατί όλοι θα βλέπαμε TikTok για χαρτί υγείας!»

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το trend αυτό θα συνεχίσει να συζητιέται, κι ας έχει αφήσει πολλούς… «παγωμένους»!