Εμετικό σύνθημα οπαδών για τον νεκρό Σάλα: «Ένας Αργεντινός που δεν κολυμπά καλά»

Έχει όρια η χυδαιότητα; Μάλλον όχι, όπως απέδειξαν οι οπαδοί της Νις στο παιχνίδι με τη Σεντ Ετιέν για την 36η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άρχισαν να φωνάζουν ένα εμετικό σύνθημα για τον Σάλα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τη συντριβή του αεροσκάφους που τον μετέφερε από την Γαλλία στην Αγγλία καθώς είχε ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Ναντ στην Κάρντιφ.

«Είναι ένας Αργεντινός που δεν κολυμπά καλά, Εμιλιάνο κάτω από το νερό, Εμιλιάνο κάτω από το νερό»!!!

Η Νις εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας ντροπή και εκφράζοντας τη συγγνώμη της στην οικογένεια του πρόωρα χαμένου ποδοσφαιριστή.

Certain Nice fans with a shocking chant on Emiliano Sala a few days after they lost the cup final to Nantes:



"He's an Argentine, who can't swim well, Emiliano under the water [sous l'eau]." (via RMC)