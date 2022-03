Ο αρχηγός της εθνικής Ρωσίας είπε «όχι» στην κλήση του λόγω της εισβολής στην Ουκρανία!

Ο 33χρονος Ρώσος επιθετικός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έχει συγγενείς που κατάγονται από την Ουκρανία και θέλησε και με αυτόν τον τρόπο να δείξει την δυσφορία του για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ρωσία μπορεί να μην έχει δικαίωμα να παίξει σε επίσημους αγώνες μετά τον αποκλεισμό της από FIFA και UEFA, ωστόσο η ρωσική εθνική ομάδα θα συγκεντρωθεί κανονικά με αφορμή την διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων για να κάνει προπονήσεις και να δώσει φιλικά με την Κ21.

Zenit St Petersburg and former Russia captain Artem Dzyuba has today rejected a call up to the Russian national team due to the war in Ukraine, where several members of his family are from. pic.twitter.com/P9iT4U7gvh