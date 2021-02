ΑΕΚ: Με απόλυτη επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της Ένωσης

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν και παρά τις αντιξοότητες το σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε επιτυχημένα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ 2020-21 που διοργανώθηκε διαδικτυακά το Σαββατοκύριακο 13-14 Φεβρουαρίου, ακολουθώντας την πρακτική που εγκαινιάστηκε το περασμένο φθινόπωρο με το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο. Η θεματολογία του σεμιναρίου είχε τη συνήθη αλλά πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τεχνική πλευρά της, αλλά ήταν και προσαρμοσμένη στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία του κορωνοϊού.



Στις εργασίες συμμετείχαν περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι από τους συνολικά είκοσι συνεργαζομένους συλλόγους. Την οργανωτική μέριμνα του σεμιναρίου είχε ο Διευθυντής Δικτύου Κωνσταντίνος Παπαποστόλου και την επιμέλεια του προγράμματος ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Δικτύου Ηλίας Κυριακίδης. Tην τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας είχε ο κ. Τάσος Μαρνιέρος.



Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας Κώστας Τσάνας είχε την επίβλεψη του σεμιναρίου και ήταν αυτός που άνοιξε το πρόγραμμα το πρωί του Σαββάτου με την εισήγησή του με θέμα «Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Διευθυντή στις αναπτυξιακές ηλικίες». Ο κ. Κυριακίδης στην εισήγησή του με τίτλο «Ποδόσφαιρο: το πολυδιάστατο άθλημα» ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο επιδρά το άθλημα στις ζωές και στην κουλτούρα των ατόμων και των κοινωνιών διεθνώς.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι εισηγήσεις τεχνικού περιεχομένου από τον προπονητή της Κ13 της ΑΕΚ Σταύρο Τζιωρτζιόπουλο με τίτλο «Ο ρεαλισμός στην προπόνηση» (αφορούσε το πώς και πόσο «αποτυπώνεται» μέσα στον αγώνα η δουλειά που γίνεται στην προπόνηση της ομάδας) και από τον προπονητή της Κ15 Γενναίο Καραχάλιο με τίτλο «Απαντώντας στα 5 W (σσ: what, who, why, when, where) κατά την οργάνωση της προπονητικής μονάδας».



Πολύ σημαντικά ήταν τα κεφάλαια «Ψυχολογική επανένταξη στον αθλητισμό» με εισηγήτρια την ψυχολόγο Ηλιάνα Παχατουρίδη και «Συστάσεις άσκησης και διατροφής την εποχή της νόσου Covid-19» από τον γυμναστή-διατροφολόγο της Ακαδημίας της ΑΕΚ Σάκη Ζαββό. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η εισήγηση που πραγματοποιήθηκε από τη συνεργαζόμενη ακαδημία Φοίβος/Αίολος Γλυφάδας με ομιλητές τους κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και Αλέξανδρο Στυλιάτη.



Επίσης, ο προπονητής της ομάδας Κ11-10 της ΑΕΚ Στέλιος Ορφανίδης παρουσίασε την ενότητα «Football for friendship: η αξία συμμετοχής σε πολυπολιτισμικές ποδοσφαιρικές δράσεις» με υλικό από την προσωπική του εμπειρία ως συνοδός αθλητών της ΑΕΚ στο πρόγραμμα αυτό που είχε συνδυαστεί με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Μόσχα.



Στόχος της Διεύθυνσης Δικτύου είναι να επαναληφθεί το επιμορφωτικό σεμινάριο και στα τέλη της σεζόν, ακόμα και αν χρειαστεί να διεξαχθεί και αυτό διαδικτυακά, όπως τα δύο τελευταία. Επιθυμία όλων βέβαια είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία και να συγκεντρωθούν οι εκπρόσωποι όλων των συνεργαζόμενων ακαδημιών ξανά στα Σπάτα για δια ζώσης συνεργασία και επιμόρφωση.