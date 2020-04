ΠΑΟ ζούμε στη Ρώμη να σε δούμε!

Η βραδιά που ο Παναθηναϊκός έγινε πρώτο θέμα στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων του CNN. Η βραδιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ κανένας φίλος του Τριφυλλιού. Γράφει για το έπος του Άμστερνταμ ο Αριστοτέλης Μπενόγλου.

«No team from Greece has ever won a european football title, but Panathinaikos of Athens are threatening to change all that». (Καμία ομάδα από την Ελλάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά ο Παναθηναϊκός από την Αθήνα απειλεί να αλλάξει όλο αυτό).

Στις 3 Απριλίου 1996, στην ευρύτερη περιοχή του Άμστερνταμ και συγκεκριμένα τις βραδινές ώρες, χαμηλά βαρομετρικά έκαναν την εμφάνισή τους, ενώ, περίπου μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, παρατηρήθηκε μια ανεξήγητη όσο και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι μέχρι και σήμερα. Την ίδια χρονική στιγμή, παρόμοια καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη νοτιοδυτική πλευρά του νομού Αττικής με επίκεντρο την «καρδιά» του Πειραιά, ενώ σφοδρά ρεύματα ψυχρού αέρα διαπέρασαν τις περιοχές του Πασαλιμανίου, της Καστέλλας, του Νέου Φαλήρου, του Μοσχάτου και των Καμινίων.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αντίστοιχα φαινόμενα είχαν εμφανιστεί ξανά στο παρελθόν, αλλά μόνο στον Πειραιά, στις 28 Μαΐου του 1986, χωρίς να μπορούν να εξηγηθούν τα ακριβή αίτια που ο υδράργυρος έφτασε στους 15 βαθμούς υπό το μηδέν, παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν σε εαρινή περίοδο. Το σπάνιο αυτό καιρικό παράδοξο ονομάστηκε χαϊδευτικά στους μετεωρολογικούς κύκλους «όσο νυχτώνει το κρύο μεγαλώνει» και λέγεται ότι προήλθε από μετατόπιση τεκτονικών πλακών στην περιοχή της Καλογρέζας, κάτι που ίσως επέδρασε αρνητικά και στην ατμόσφαιρα.

«Δεν φαίνεται να σχετίζονται οι δύο πόλεις μεταξύ τους όσον αφορά το κλίμα τους. Ίσως έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο της ’’πεταλούδας’’, αλλά δεν διαθέτουμε απτές αποδείξεις περί αυτού, οπότε μπορούμε να προβούμε μόνο σε εικασίες. Μας προκαλεί πάντως ιδιαίτερη εντύπωση ότι το Άμστερνταμ και ο Πειραιάς ήταν οι μοναδικές πόλεις σε ολόκληρο τον πλανήτη που, εκείνη την ανοιξιάτικη βραδιά του Απρίλη, πριν από 24 χρόνια, η θερμοκρασία τους έπεσε περίπου 35 βαθμούς Κελσίου κάτω από τις φυσιολογικές ενδείξεις», δήλωσε ο Πάτρικ Φαν Μπρούντιχεν, διάσημος Ολλανδός μετεωρολόγος.

Διάφοροι συνωμοσιολόγοι ανά τη Γη υποστηρίζουν ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται με κάποιο πολύπλοκο όσο και ανεξήγητο τρόπο ένας Κριστόφ Βαζέχα ή Βάρτσιχα ή Βαρζίχα. Πρόκειται για Πολωνό ποδοσφαιριστή αθηναϊκής ομάδας, ο οποίος εκείνη την ημέρα έτυχε να βρίσκεται σε ποδοσφαιρικό γήπεδο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας, ενώ άλλοι λάτρεις αντίστοιχων θεωριών πιστεύουν πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, την ίδια βραδιά, υπέρογκες ποσότητες ψυχοφάρμακων και ηρεμιστικών εκλάπησαν από φαρμακεία του Πειραιά, κατονομάζοντας ως συνένοχο κάποιο «Τρένο», κατασκευασμένο στη Φρανκφούρτη αλλά με μακρόχρονη δράση στην Ελλάδα, που ακούει στο όνομα Γιώργος Δώνης.

Υπάρχουν, επίσης, και άλλες αμφιλεγόμενες απόψεις, τις οποίες αναφέρουμε απλώς ενδεικτικά (όπως αυτή του κάτοικου Δραπετσώνας και φημισμένου επιστήμονα με καταγωγή από την Αίγινα, δρ. Δρακούλη Παραγκάκου), που πηγαίνουν ακόμα παραπέρα το όλο ζήτημα. Ψελλίζοντας μετά βίας τέσσερις λέξεις, τις οποίες κορυφαίοι γλωσσολόγοι του Χάρβαρντ και καταρτισμένοι επιστήμονες του ΜΙΤ δεν έχουν ακόμα καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν πλήρως, αλλά ούτε και να συνδέσουν μεταξύ τους, ο κ. Παραγκάκος περιέπλεξε ακόμα περισσότερο το μυστήριο της 3ης Απριλίου 1996. Συγκεκριμένα, οι λέξεις ήταν «ΒαρδιΛογιάννης», «Μπουκ», «Μπαθαναϊκός» και «να 'ουμ'».

Όμως, πιο έγκυρη από όλες τις υπόλοιπες φαίνεται να είναι η άποψη του διάσημου λαϊκού αοιδού, Βασίλη Τερλέγκα, ο οποίος υποστηρίζει το εξής:

«Τι να μας πεις κι εσύ κι εσύ

κι εσύ απ΄τη ζωή σου.

Μια νύχτα απ΄τη δική μου

ολόκληρη η δική σου»...

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ

- Η επικράτηση του Παναθηναϊκού στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ είναι -κατά τεκμήριο- η δυσκολότερη νίκη που έχει ποτέ πετύχει ελληνική ομάδα, από καταβολής ποδοσφαίρου στη χώρα μας, καθώς επιτεύχθηκε εναντίον του εν ενεργεία Πρωταθλητή Κόσμου, Ευρώπης και νικητή του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ. Παράλληλα, ο «Αίαντας» ήταν πρωταθλητής Ολλανδίας και κάτοχος του εγχώριου Σούπερ Καπ. Ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στο κατόρθωμα των «πράσινων» δίνει το γεγονός ότι έλαβε χώρα στην έδρα των Ολλανδών, καθώς και ότι ήταν στο πλαίσιο της ημιτελική φάσης της σημαντικότερης διασυλλογικής διοργάνωσης (Τσάμπιονς Λιγκ). Έως σήμερα, μόνο ο Παναθηναϊκός (το 1971 και το 1996) και η Εθνική Ελλάδας (το 2004) έχουν καταφέρει να κερδίσουν σε ημιτελικό ή τελικό αγώνα ευρωπαϊκού κυπέλλου.

- Προτού γνωρίσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ, ο Άγιαξ μετρούσε 19 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα για το Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ ήταν αήττητος στην έδρα του επί 7 ολόκληρα χρόνια (19 νίκες - 4 ισοπαλίες) σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

- Το ιστορικό παιχνίδι παρακολούθησαν περίπου 42-43.000 θεατές. Οι 5.000 εξ αυτών ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι κέρδισαν -και αυτοί με τη σειρά τους- μια άλλη μάχη: αυτήν της εξέδρας.

- Η ομάδα του Χουάν Ραμόν Ρότσα αγωνίστηκε, όπως ήταν λογικό, με ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Παρ’ όλα αυτά, απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες που εμφανίστηκαν ποτέ στον πλανήτη, η στατιστική κατέγραψε 8 «πράσινα» σουτ (5 εύστοχα και 3 άστοχα), 36% κατοχή μπάλας, ενώ το Τριφύλλι υπέπεσε μόλις σε 10 φάουλ, γεγονός που αποδεικνύει ότι το παιχνίδι των Ελλήνων δεν ήταν αντιαθλητικό, ούτε παίχτηκε το λεγόμενο «αντιποδόσφαιρο». Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός είδε μόλις έναν παίκτη του να δέχεται κίτρινη κάρτα (Γ. Σ. Γεωργιάδης) σε 94 αγωνιστικά λεπτά!

- Έπειτα από την επίτευξη του νικητήριου τέρματος στο 86΄, ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε ξανά τους Ολλανδούς, με τον Γιώργο Γεωργιάδη του Χαραλάμπους να βρίσκεται μόνος απέναντι στον Φαν Ντερ Σαρ, σε πλάγια όμως θέση. Ο ίδιος παίκτης είχε απειλήσει ξανά την εστία των γηπεδούχων, λίγα λεπτά προτού οι «πράσινοι» ανοίξουν το σκορ (ο γκολκίπερ του «Αίαντα» απέκρουσε την μπάλα στο τετ-α-τετ του Καβαλιώτη άσου του Τριφυλλιού).

- Το παιχνίδι αυτό ήταν το τελευταίο επίσημο διεθνές παιχνίδι του Άγιαξ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ. Ο Παναθηναϊκός, όμως, όχι μόνο «έκλεισε» το γήπεδο, αλλά το άνοιξε κιόλας! Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1928, στο τότε νεότευκτο Ολυμπιακό Στάδιο της ολλανδικής πρωτεύουσας, ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής -η οποία παρέλασε πρώτη στην τελετή έναρξης των αγώνων- ήταν ο άλτης Αντώνης Καρυοφύλλης, αθλητής του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου!

- Όλες οι πολιτικές και αθλητικές ειδήσεις της χώρας αφιέρωσαν χώρο στα πρωτοσέλιδά τους για τον άθλο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, το «Φως των Σπορ», αν και φίλα προσκείμενο στον Ολυμπιακό, έγραψε με τεράστια γράμματα «Εύγε! Ο Παναθηναϊκός γκρέμισε τον Άγιαξ! Άφωνη η Ευρώπη - πρώτη ήττα των Ολλανδών»! Άλλες εποχές, άλλα ήθη...

«Ναι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Ποιος θα το ’λεγε και ποιος θα το πίστευε!»...