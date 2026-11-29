Το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση στο σημερινό (29/11) πρόγραμμα της Stoiximan Super League, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη και ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Τέσσερα ματς-φωτιά για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος περιλαμβάνονται στο σημερινό πρόγραμμα, με την αρχή να γίνεται στο Περιστέρι. Με... αστερίσκο τις καιρικές συνθήκες, αφού από το πρωί βρέχει καταρρακτωδώς στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (17:00, Novasports 1) που ψάχνει πάση θυσία το διπλό και το έκτο διαδοχικό του τρίποντο για να παραμείνει στην κορυφή. Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι "καίγονται" για τους βαθμούς ώστε να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις.

Μισή ώρα αργότερα (17:30, Magenta Sport 1) ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό με στόχο να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο στην εξάδα, τη στιγμή που οι Βοιωτοί δίνουν ακόμη έναν αγώνα επιβίωσης, με στόχο να ξεκολλήσουν και εκείνοι από την ουρά της βαθμολογίας.

Στις 19:00 (Novasports 2) ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό που δεν έχει βαθμολογικά περιθώρια, αφού έχει ήδη μείνει στο -4 από την κορυφή. Οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν αντίδραση μετά την ήττα από την Μίλαν, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα σε ακόμη ένα παιχνίδι. οι Κίτρινοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους για να παραμείνουν σε τροχιά τετράδας, έχοντας μόλις μία απώλεια φέτος στο "Κλ.Βικελίδης" (4-1-0).

Στις 21:00 (Magenta Sport 1) διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, που ρίχνει και την αυλαία της αγωνιστικής. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ χωρίς βαθμολογικά περιθώρια, με την Ένωση να βρίσκεται στο -7 από την κορυφή (με ματς λιγότερο) και τους Θεσσαλονικείς στο -8. Η ομάδα του Νίκολιτς έρχεται από την ήττα στο Κόμο για το Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ ο Δικέφαλος θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος για να μη χάσει περισσότερο την επαφή του με το ρετιρέ.