Μπαίνει στο χειρουργείο ο Μεντί, πέντε μήνες εκτός για την Ρεάλ

Ο Γάλλος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερλάν Μεντί, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών τις τελευταίες τρεις σεζόν, υπέστη έναν ακόμη τραυματισμό στον δεξιό μηρό, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του τη Δευτέρα, και ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο Μεντί αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 14ο λεπτό του χθεσινού (3/5) αγώνα εναντίον της Εσπανιόλ.

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Φερλάν Μεντί, από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με τραυματισμό στον ορθό μηριαίο τένοντα του δεξιού ποδιού. Αναμένεται περαιτέρω αξιολόγηση», αναφέρει η ιατρική έκθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον τραυματισμό του Γάλλου αμυντικού.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca, οι ειδικοί και ο παίκτης θα αξιολογήσουν την επιλογή χειρουργικής επέμβασης τις επόμενες ημέρες, η οποία είναι η πιο λογική και πιθανή πορεία δράσης. Αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο χρόνος ανάρρωσής του, ανάλογα με το αν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, θα μπορούσε να μείνει εκτός για περίπου πέντε μήνες.

Ο 30χρονος Γάλλος αμυντικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί μόνο τέσσερις ολόκληρους αγώνες φέτος. Αυτός θα ήταν ο 16ος τραυματισμός για τον πρώην παίκτη της Λιόν από τότε που εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2019.

Έχει 10 συμμετοχές με τη Γαλλία, η τελευταία τον Ιούνιο του 2024 εναντίον του Καναδά στο Μπορντό (0-0).