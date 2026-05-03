Με Ροντινέι στα εξτρέμ η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στην Τούμπα (pic)

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έγινε γνωστή πριν από λίγο.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ (19:00) για την 3η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League και η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε γνωστή.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Έσε και Γκαρθία, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Μαρτίνς με τον Ροντινέι, με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί.

Οι δυο μη κοινοτικοί που κόπηκαν χθες από την αποστολή του Ολυμπιακού είναι οι Μπρούνο και Κλέιτον.

