«Come back» στα αγγλικά... σαλόνια η Ίπσουιτς

Πολύ μικρή αποδείχθηκε η παραμονή της Ίπσουϊτς στην Championship, καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου ο σύλλογος πανηγυρίζει την άμεση επιστροφή του στην Premier League.

Η σημερινή νίκη επί της ΚΠΡ με 3-0, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, εξασφάλισε στην Ίπσουϊτς τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί απευθείας στην άνοδο.

Γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν μόνο το τρίποντο για να είναι απολύτως βέβαιη ότι θα τερματίσει πίσω από την Κόβεντρι, η ομάδα που εδρεύσει στο «Πόρτμαν Ρόουντ» πέτυχε δύο γρήγορα γκολ με τους Χιρστ και Φιλογκίν, διώχνοντας κάθε άγχος.

Οι πανηγυρισμοί είχαν ήδη ξεκινήσει, όταν ο Κέισι ΜακΑτίρ «σφράγισε» τη νίκη στα τελευταία λεπτά.

Η Μίλγουολ νίκησε την ήδη υποβιβασμένη Όξφορντ Γιουνάιτεντ με 2-0 και εξασφάλισε την τρίτη θέση, ενώ η Μίντλεσμπρο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Ρέξαμ - αποτέλεσμα που σήμαινε ότι η τελευταία έχασε την τελευταία θέση για τα πλέι οφ ανόδου.

Η νίκη της Χαλ με 2-1 επί της Νόριτς σήμαινε ότι τερμάτισε πάνω από τη Ρέξαμ, στην έκτη θέση.