PAOK Academy: Τα ευρωπαϊκά τουρνουά ξεκινούν για τα «αετόπουλα»

Από τη Ρουμανία έως τη Γερμανία και με λίγο... άρωμα Μπάγερν Μονάχου τα φετινά ευρωπαϊκά τουρνουά του PAOK Academy.

Η περίοδος του καλοκαιριού και συγκεκριμένα ο Ιούνιος, είναι συνυφασμένος με τα ευρωπαϊκά τουρνουά που μετέχει σταθερά το PAOK Academy, συλλέγοντας πολύτιμες εμπειρίες.

Από τη Ρουμανία και την Κροατία, έως την Ολλανδία και τη φιλόξενη Γερμανία, τα «αετόπουλα» αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικά τα τουρνουά που θα συμμετάσχει το PAOK Academy:

H Κ15 θα αγωνιστεί σε δύο σημαντικά τουρνουά στη Γερμανία. Στις 13 και 14 Ιουνίου θα βρίσκεται στο Manhheim Masters, μαζί με την Λα Κορούνια, τη Γαλατασαράι, τη Φενέρμπαχτσε, τη Χάιντουκ Σπλιτ, τη Ρέιντζερς, τη Φερεντσβάρος, τη Πλζεν, τη Χόφενχαϊμ. Θα επιστρέψει στη Γερμανία, στις 4 και 5 Ιουλίου, για το Joshua Kimmich Junior Cup, όπου μεταξύ άλλων, θα βρεθούν οι Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Ζυρίχη, Άουγκσμπουργκ, Ολίμπια Λουμπλιάνα, Γαλατασαράι, Φράιμπουργκ, Μάιντς.

Η Κ14 θα πάει στην Κροατία από τις 13 έως τις 18 Μαϊου για το Dalmatinko Cup, μαζί με τις Ουντινέζε, Μπλάκμπερν και σημαντικές κροατικές ακαδημίες.

Η Κ13 θα είναι στην Ολλανδία στις 20 και 21 Ιουνίου για το TSC International Tournament στο Όστερχουτ, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μίλαν, η Λίβερπουλ, ο Άγιαξ, η Λιλ, η Λεβερκούζεν, η Άλκμααρ, η Σάλκε.

Η Κ12, από τις 7 έως τις 10 Μαϊου θα βρίσκεται στο Μπράσοβ της Ρουμανίας για το τουρνουά Tampa Cup, με τη συμμετοχή ομάδων, όπως η Μπράγκα, η Τορίνο, η Πόρτσμουθ, η Βιτόρια Γκιμαράες, η Λέφσκι Σόφιας, η Φενέρμπαχτσε, η Λεχ Πόζναν. Εν συνεχεία, από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το So-Soest Cup, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Βίτεσε, η Ουτρέχτη, η Σπάρτα Ρότερνταμ, η Ελσίνκι, η Κάρντιφ, μεταξύ άλλων.

H K11 ξεκινά από το Pfingst Cup του Ντίσελντορφ (22-24.05) με συμμετοχές από Γιουβέντους, Ίντερ, Πόρτο, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Φέγενορντ, Αϊντραχτ, Βέρντερ. Μετά πηγαίνει στο Grinta Cup της Γαλλίας στις 6 και 7 Ιουνίου, όπου συμμετέχουν μεταξύ άλλων, η Ρεάλ, η Ρόμα, η Πόρτο, η Μονακό, η Φούλαμ, η Μονπελιέ, η Λέστερ, η Γκεντ.

Η Κ10 βρίσκεται ήδη στη Ρώμη για το τουρνουά Trofeo Lodigiani (30.04-03.05), στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Γιουβέντους, Ρόμα, Λάτσιο, Μπολόνια, Φιορεντίνα. Στη Γερμανία και στο Pfingst Cup θα βρεθεί σις 23 και 24 Μαϊου, όπως και οι Ντόρτμουντ, Μαρσέιγ, Έβερτον, Αϊντχόβεν, Φέγενορντ, Άϊντραχτ, Άντερλεχτ, Άουγκσμπουργκ, Σάλκε.

Η Κ9 πηγαίνει στην Κολωνία στις 23 και 24 Μαϊου για το Pfingst Cup, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο Άγιαξ, η Γιουβέντους, η Σπόρτινγκ, η Μαρσέιγ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Επίσης από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου θα βρίσκεται στο Βελιγράδι για το τουρνουά Dragan Mance.