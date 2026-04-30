Εμφύλιος στην Αγγλία, στην Πορτογαλία η Φράιμπουργκ

Δύο πρώην πρωταθλήτριες Ευρώπης, Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα συγκρούονται σε έναν αμιγώς αγγλικό αγώνα, ενώ η φιναλίστ της διοργάνωσης του 2011 Μπράγκα θα υποδεχθεί την Φράιμπουργκ, που δεν είχε φτάσει έως τώρα , πιο μακριά από τους «16» στην Ευρώπη, στις πρώτες ημιτελικές αναμετρήσεις.

Η Κωνσταντινούπολη (20/5)έχει αρχίζει να ...φαίνεται στο βάθος. Απέχει μόλις τρία βήματα για τέσσερις ομάδες που έχουν καταφέρει να επιζήσουν στον... Μαραθώνιο του Europa League.

Ογδόντα χιλιόμετρα δρόμος...



Περίπου 80 χιλιόμετρα χωρίζουν Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα που θα συναντηθούν σε αυτόν τον αμιγώς αγγλικό αγώνα, με αμφότερες να διαθέτουν εξαιρετικά ευρωπαϊκά διαπιστευτήρια. Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν δύο φορές νικήτρια του Κυπέλλου Πρωταθλητριών υπό τον Μπράιαν Κλαφ, ενώ η Άστον Βίλα με τον Τόνι Μπάρτον κέρδισε το ίδιο τρόπαιο το 1982 και προπονείται από τον Ουνάι Έμερι, ο οποίος έχει κερδίσει το Europa League τέσσερις φορές, τρεις με τη Σεβίλλη και μία επί της Βιγιαρεάλ.



Όμως καμία από τις δύο αντιπάλους δεν έχει φτάσει σε σημαντικό τελικό ηπειρωτικών αγώνων από τότε.



Όσον αφορά τις εγχώριες αναμετρήσεις, η Άστον Βίλα έχει το ονομαστικό πλεονέκτημα (64 νίκες έναντι 40 της Φόρεστ και 32 ισοπαλίες).



Οι δύο ομάδες έφεραν ισοπαλία 1-1 στο Νότιγχαμ τον Απρίλιο στην Premier League αλλά βρίσκονται σε αντίθετα άκρα του εγχώριου βαθμολογικού πίνακα.



Πάντως ο Ιγκόρ Ζεσούς της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ο πρώτος σκόρερ που έχει απομείνει στη διοργάνωση με επτά γκολ, αλλά η Άστον Βίλα έχει ξεπεράσει τους γείτονές της στα Μίντλαντς με 24-23 γκολ στο Europa League της φετινής σεζόν (παρά το γεγονός ότι έπαιξε δύο παιχνίδια λιγότερα).



Οι πιο πρόσφατοι αγώνες μεταξύ συλλόγων από την Αγγλία ήταν και οι δύο τελικοί. Η επιτυχία της Τότεναμ το 2025 εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η νίκη της Τσέλσι το 2019 εναντίον της Άρσεναλ. Η τελευταία αναμέτρηση νοκ άουτ ήταν η ήττα της Λίβερπουλ επί της Γιουνάιτεντ στη φάση των «16» της σεζόν 2015/16, ενώ ο μόνος προηγούμενος ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αγγλίας ήταν στο Κύπελλο UEFA του 1972/73, όπου η Λίβερπουλ νίκησε την Τότεναμ με εκτός έδρας γκολ.

Γνωρίζει τους Γερμανούς...



Η Μπράγκα, φιναλίστ του Europa League το 2010/11, όταν έχασε με 1-0 από την αντίπαλο της Πόρτο στο Δουβλίνο, θέλει να φτάσει σε έναν δεύτερο τελικό.



Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, αλλά, αήττητη στα τέσσερα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της εναντίον γερμανικών ομάδων (3 νίκες, 1 ισοπαλία), έχουν πολλά να κάνουν να είναι αισιόδοξοι καθώς υποδέχονται τη Φράιμπουργκ.



Γνωρίζει καλά ότι οι επαναληπτικοί αγώνες ήταν ένα δυνατό σημείο για αυτήν το 2026. Στη φάση των «16», έχασε με 2-0 από τη Φερεντσβάρος και στη συνέχεια επέστρεψε δυναμικά για να κερδίσει με 4-0 εντός έδρας. Πιο εντυπωσιακά, απάντησε στην ισοπαλία 1-1 εντός έδρας με τη Ρεάλ Μπέτις στα προημιτελικά με μια εκπληκτική επιτυχία 4-2 στη Σεβίλλη.



Η Φράιμπουργκ του Γιούλιαν Σούστερ, εν τω μεταξύ, έχει βρει την πινελιά της στο σκοράρισμα στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Νίκησε την Γκενκ με 5-1 εντός έδρας στον καθοριστικό αγώνα της φάσης των «16», στη συνέχεια νίκησε τη Θέλτα με 3-0 εντός έδρας και 3-1 στην Ισπανία στα προημιτελικά.



Στο μοναδικό προηγούμενο παιχνίδι τους στην Πορτογαλία, έφερε ισοπαλία 0-0 με την Εστορίλ σε αγώνα της φάσης των ομίλων του Europa League το 2013/14.



Πριν από αυτή τη σεζόν, η γερμανική ομάδα δεν είχε φτάσει πέρα ​​από τους «16» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά τώρα έχει ξεπεράσει τα όρια στην Bundesliga, καθώς και στην Ευρώπη.



Ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ, Νόα Ατουμπολού, και ο αμυντικός Ματίας Γκίντερ έχουν αμφότεροι αγωνιστεί 1.080 λεπτά στο Europa League αυτή τη σεζόν, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στα ημιτελικά.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για την ημιτελική φάση του Europa League:

Πέμπτη 30/4 Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 7 Μαΐου

Ο τελικός στις 20 Μαΐου (Κωντσαντινούπολη)