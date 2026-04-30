Γκολ Νο970 ο Κριστιάνο και αγκαλιάζει τον τίτλο η Αλ Νασρ! (vid)

Ακάθεκτος προς τον στόχο των 1.000 γκολ συνεχίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας το γκολ Νο970!

Ένα γκολ πιο κοντά στον στόχο να φτάσει τα 1.000 στη μυθική καριέρα του έφτασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41χρονος σταρ σκόραρε στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Αχλί με 2-0, ανοίγοντας το σκορ με κεφαλιά.

Αυτό ήταν το τέρμα Νο970 για τον Πορτογάλο που πλησιάζει το ορόσημο των 1.000 γκολ, αλλά παράλληλα οδηγεί και την ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς στην κατάκτηση του τίτλου. Η Αλ Νασρ βρίσκεται στο +8 από την Αλ Χιλάλ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο.

