Σε προχωρημένες επαφές η Φενέρμπαχτσε με τον Λίαμ Ροσένιορ

Τον αντικαταστάτη του Ντομένικο Τεντέσκο φαίνεται πως βρήκε η Φενέρμπαχτσε, με τον Λίαμ Ροσένιορ να βρίσκεται στο προσκήνιο και τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε αναζήτηση νέου τεχνικού βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, μετά την απομάκρυνση του Ντομένικο Τεντέσκο, η οποία ήρθε μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από τη Γαλατασαράι στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (26/4).

Σύμφωνα με τουρκικά media, ο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία είναι ο Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον πάγκο της Τσέλσι, έπειτα από ένα σύντομο και δύσκολο πέρασμα.

Ο Βρετανός προπονητής κάθισε στον πάγκο των “μπλε” σε μόλις 23 αγώνες, με την ομάδα να παρουσιάζει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, η Τσέλσι έμεινε χωρίς γκολ σε πέντε διαδοχικά παιχνίδια – κάτι που είχε να συμβεί από το 1912 – ενώ δέχθηκε γκολ σε 12 συνεχόμενες αναμετρήσεις, αρνητική επίδοση που παρέπεμψε στη σεζόν 1996-1997.

Παρά το αποτυχημένο πέρασμα, ο Ροσένιορ αποχώρησε με σημαντική αποζημίωση που φτάνει τις 28 εκατομμύρια λίρες και πλέον βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία επιδιώκει να κλείσει άμεσα το θέμα προπονητή ενόψει της συνέχειας της σεζόν.