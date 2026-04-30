Αθωώθηκε ο Ρουί Πίντο: Ο άνθρωπος πίσω από τα Football Leaks

Ο 37χρονος Πορτογάλος «χάκερ» Ρούι Πίντο, ο άνθρωπος πίσω από τα «Football Leaks» που αποκάλυψαν τις εσωτερικές λειτουργίες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Ο Πίντο ήταν σε δίκη από τον Ιανουάριο του 2025 για 241 φερόμενες περιπτώσεις παράνομης πρόσβασης στους λογαριασμούς email διαφόρων αθλητικών συλλόγων στη χώρα του, συμπεριλαμβανομένης της Μπενφίκα, καθώς και σε αυτούς δικηγορικών γραφείων, δικαστών, ακόμη και των φορολογικών αρχών.

Οι κατηγορίες τελικά κρίθηκαν «άκυρες» επειδή αφορούσαν μια υπόθεση για την οποία είχε ήδη δικαστεί και καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν έλαβε τετραετή ποινή φυλάκισης με αναστολή για μια σειρά εγκλημάτων στον τομέα της πληροφορικής, καθώς και για απόπειρα εκβίασης εναντίον ενός αθλητικού επενδυτικού ταμείου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του δίκης, παραδέχτηκε ότι διέπραξε παράνομες εισβολές σε υπολογιστές για να αποκτήσει εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία άρχισε να δημοσιεύει απευθείας στο διαδίκτυο στα τέλη του 2015.

Αυτές οι πληροφορίες, που διαβιβάστηκαν σε μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών ερευνητικών μέσων ενημέρωσης, αποκάλυψαν αμφίβολες πρακτικές που αφορούσαν κορυφαίους παίκτες, συλλόγους και μάνατζερ, οι οποίοι στη συνέχεια αντιμετώπισαν φορολογικούς ελέγχους και δικαστικές έρευνες σε διάφορες χώρες.

Συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2019 στην Ουγγαρία, όπου ζούσε, και στη συνέχεια εκδόθηκε στη χώρα του, ο Ρούι Πίντο πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο προφυλακισμένος πριν συμφωνήσει να συνεργαστεί με τις αρχές σε άλλες υποθέσεις, επιτρέποντάς τους πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα δεδομένα που είχε στην κατοχή του.

Στο τέλος του 2023, ο Ρούι Πίντο συμφώνησε σε εξάμηνη ποινή με αναστολή στη Γαλλία για παραβίαση λογαριασμών στελεχών της Παρί Σεν Ζερμέν.